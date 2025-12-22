В подмосковном парке «Покровский» открыли резиденцию Деда Мороза

22 декабря 2025, 12:14

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В парке «Покровский» в Хотьково на этой неделе проведут праздничные мероприятия для всей семьи. Гостей ждут клубные занятия и общеобластные события. Об этом сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.