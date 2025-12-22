В подмосковном парке «Покровский» открыли резиденцию Деда Мороза
В парке «Покровский» в Хотьково на этой неделе проведут праздничные мероприятия для всей семьи. Гостей ждут клубные занятия и общеобластные события. Об этом сообщили в Администрации Сергиево-Посадского городского округа.
В среду, 24 декабря, Дарья Садчикова проведет творческое занятие «Рисуем в парке» в клубе «Шкатулочка».
Основные мероприятия запланировали на выходные — 27 и 28 декабря. Субботнее утро в 11:00 начнут с «Бодрой зарядки» с Татьяной Генераловой на детской площадке. В клубе «Шкатулочка» откроют творческую мастерскую «Парк учит творить». А в 12:00 на центральной площади проведут общеобластное мероприятие «Новый год под шубой».
В воскресенье гости смогут вновь зарядиться энергией на «Бодрой зарядке» и посетить творческое занятие.
С 12:00 до 14:00 в парке будет работать резиденция Деда Мороза. Самые юные гости парка смогут лично передать письма с заветными желаниями главному волшебнику. Мероприятие подходит для всех возрастов — 0+.
