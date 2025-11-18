Новое предприятие в Орехово-Зуеве начнёт выпускать вязаные перчатки и варежки

18 ноября 2025, 20:22

оригинал Фото: компания «ЛЕО»

Компания «ЛЕО» запустит предприятие, которое начнёт работать в селе Богородское Орехово-Зуевского городского округа. Для этого получены все необходимые разрешения, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.





На новом производстве будут выпускать зимние вязаные перчатки, варежки и митенки для широкого спектра потребителей, в том числе детские. Вся продукция имеет маркировку «Честный знак».

«Объём инвестиций компании «ЛЕО» в строительство и запуск трикотажного производства составил порядка 70 млн рублей. Компания получила от региона под проект земельный участок в льготную аренду. Сейчас там уже построили производственный корпус, где после выхода на полную мощность будут работать 36 сотрудников», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.