В Солнечногорске запустили полностью автоматизированное производство косметики

В Солнечногорске начал работать полностью автоматизированный комплекс по производству косметики, где будут трудиться ветераны спецоперации. Проект реализует компания Mixit. Губернатор Московской области Андрей Воробьев осмотрел производство и поговорил с сотрудниками.





Продукция компании продаётся по всей России и за рубежом повсеместно – от крупных сетей до маркетплейсов. Это кремы, маски, скрабы, патчи, шампуни и гели. Сейчас она выпускает семь миллионов упаковок косметики в месяц, а с открытием нового комплекса в Есипове городского округа Солнечногорск сможет производить вдвое больше.



Инвестиции в проект составили 1,4 млрд рублей, на производстве создали более 500 рабочих мест. На новом предприятии будут заняты и ветераны СВО.

«Как подчёркивает президент, сейчас важно создавать собственные конкурентные технологии, товары и сервисы. Это касается и продукции, которую каждая семья использует в повседневной жизни – бытовой химии, моющих средств, косметики. Mixit запускает новый производственный комплекс. Компания ведёт полный цикл – от разработки формул в собственной лаборатории до розницы и маркетплейсов. Желаю коллективу успехов, реализации всех масштабных планов и новых больших достижений», – сказал Воробьёв.

«Управление всем производством здесь полностью автоматическое, у нас нет контакта «человек-машина». И загрузка, и фасовка готовой продукции, и технологические процессы осуществляются за счёт роботизированных технологий. Мы гордимся такой разработкой. На обустройство завода у нас ушло около двух лет. Это наша вторая площадка, а в следующем году хотим запустить третью», – рассказала основатель бренда Mixit Елена Назарова.

«Супруг получил тяжёлое ранение в зоне СВО, у него ампутация конечностей. Мы очень благодарны, что можно трудоустраиваться на такие предприятия. Спасибо Московской области, губернатору, Ассоциации ветеранов, которые помогают нашим ребятам адаптироваться к дальнейшей жизни после таких испытаний. Важно, чтобы они чувствовали себя нужными и полезными», – сказала супруга участника СВО Анна Лебедева.

«Инициатором таких экскурсий был Кирилл Сергеевич Лосунчуков – наш герой, кавалер трёх орденов Мужества, участник программы «Время героев». Благодаря этой программе ребята, которые возвращаются с СВО, могут найти работу по душе, планировать будущее. Наша команда активно её реализует. Надеюсь, вы и дальше будете чувствовать нашу заботу», – отметил Воробьёв в разговоре с жёнами военных.