Новую школу на 1100 мест откроют в люберецком ЖК «Томилино парк» 1 сентября
Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, возводят в жилом комплексе «Томилино парк» на территории посёлка Мирный городского округа Люберцы. Новое учебное заведение должно открыться 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Сейчас готовность объекта составляет 53%. В здании монтируют электропроводку и занимаются отделкой фасада. Рабочие также приступили к благоустройству пришкольной территории.
«Это долгожданный объект. Микрорайон активно заселяют молодые семьи, и школа в шаговой доступности — это один из самых актуальных запросов», — сказал глава округа Люберцы Владимир Волков.В трёхэтажной школе разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, два спортивных зал, зал для занятий хореографией, актовый зал на 424 зрителя, библиотеку, столовую и медпункт.