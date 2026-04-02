Новую школу на 1100 мест откроют в люберецком ЖК «Томилино парк» 1 сентября

02 апреля 2026, 09:55

Школу, рассчитанную на 1 100 учеников, возводят в жилом комплексе «Томилино парк» на территории посёлка Мирный городского округа Люберцы. Новое учебное заведение должно открыться 1 сентября текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас готовность объекта составляет 53%. В здании монтируют электропроводку и занимаются отделкой фасада. Рабочие также приступили к благоустройству пришкольной территории.





«Это долгожданный объект. Микрорайон активно заселяют молодые семьи, и школа в шаговой доступности — это один из самых актуальных запросов», — сказал глава округа Люберцы Владимир Волков.