В Подмосковье защитили права более 117 тысяч обманутых дольщиков
Свыше 117 тысяч обманутых дольщиков из Московской области смогли получить своё жильё за последние пять лет. А благодаря закону об эскроу-счетах такая проблема больше не возникнет. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов на круглом столе, на котором депутаты от «Единой России» и правительство региона подводили пятилетние итоги, сообщает пресс-служба партии.
Колунов отметил, что сейчас в Подмосковье больше нет дольщиков, обманутых при строительстве многоквартирных домов. Теперь на повестке защита людей при индивидуальном жилищном строительстве.
«Мы уже распространили доказавший свою эффективность механизм эскроу-счетов на ИЖС. И сейчас наш комитет в Госдуме вместе с «Единой Россией» работает над восстановлением прав тех, кто был обманут при строительстве ИЖС до введения эскроу», — сказал депутат.Он также отметил, что благодаря «Единой России» был разработан и принят закон о комплексном развитии территории, по которому застройщики обязаны создавать для своих кварталов социальную инфраструктуру.
Эта работа ведётся в рамках Народной программы партии, созданной по наказам избирателей и в русле национальных проектов. Сейчас формируется новая Народная программа. Свои предложения по ней может внести любой желающий через сайт естьрезультат.рф.