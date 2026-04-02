В Подмосковье защитили права более 117 тысяч обманутых дольщиков

02 апреля 2026, 09:44

Свыше 117 тысяч обманутых дольщиков из Московской области смогли получить своё жильё за последние пять лет. А благодаря закону об эскроу-счетах такая проблема больше не возникнет. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Колунов на круглом столе, на котором депутаты от «Единой России» и правительство региона подводили пятилетние итоги, сообщает пресс-служба партии.





Колунов отметил, что сейчас в Подмосковье больше нет дольщиков, обманутых при строительстве многоквартирных домов. Теперь на повестке защита людей при индивидуальном жилищном строительстве.





«Мы уже распространили доказавший свою эффективность механизм эскроу-счетов на ИЖС. И сейчас наш комитет в Госдуме вместе с «Единой Россией» работает над восстановлением прав тех, кто был обманут при строительстве ИЖС до введения эскроу», — сказал депутат.