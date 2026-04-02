Подмосковные компании представляют регион на выставке UzFood 2026 в Ташкенте
С 1 по 3 апреля 2026 года в Ташкенте проходит юбилейная 25-я международная выставка «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства – UzFood 2026», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Мероприятие объединило ведущих производителей и поставщиков из стран СНГ, Азии и Европы, став площадкой для обмена опытом, деловых контактов и укрепления международного сотрудничества в продовольственной сфере.
От Московской области в выставке участвуют более 10 компаний агропромышленного комплекса. Поддержку многим подмосковным производителям оказали Российский экспортный центр и Фонд внешнеэкономической деятельности региона. Среди экспонентов — предприятия, уже известные на российском рынке и нацеленные на расширение экспорта:
- «Адельдан» (джемы, протертая ягода с сахаром);
- «Чеховский Кондитер Альянс» (шоколадные изделия);
- ТД «Сан Гран» (соки, морсы);
- «Рузский мясокомбинат» (говяжий коллагеновый белок, растительная клетчатка);
- «Евро Фудс» (снековая продукция);
- «Промфуд-С» (ингредиенты для мясной, рыбной и молочной промышленности);
- «Дмитровский белковый комбинат» (животный белок);
- «Коломенское» (молочная продукция высшей категории);
- «Натуральные сладости» (сахаристые кондитерские изделия);
- «Роял Кейн» (сиропы, топпинги, пюре);
- «Тимели» (гранатовый сок — старейший производитель в России);
- ТД «Черкизово» (мясная продукция).
В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что участие в UzFood 2026 позволяет подмосковным компаниям презентовать свою продукцию международной аудитории, провести переговоры с потенциальными партнерами и укрепить позиции региона на зарубежных рынках.
Выставка способствует развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса области и продвижению высококачественных товаров за пределами России.
