Подмосковные компании представляют регион на выставке UzFood 2026 в Ташкенте

02 апреля 2026, 09:27

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

С 1 по 3 апреля 2026 года в Ташкенте проходит юбилейная 25-я международная выставка «Продукты питания, ингредиенты и технологии производства – UzFood 2026», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.







Мероприятие объединило ведущих производителей и поставщиков из стран СНГ, Азии и Европы, став площадкой для обмена опытом, деловых контактов и укрепления международного сотрудничества в продовольственной сфере.



От Московской области в выставке участвуют более 10 компаний агропромышленного комплекса. Поддержку многим подмосковным производителям оказали Российский экспортный центр и Фонд внешнеэкономической деятельности региона. Среди экспонентов — предприятия, уже известные на российском рынке и нацеленные на расширение экспорта:

«Адельдан» (джемы, протертая ягода с сахаром);

«Чеховский Кондитер Альянс» (шоколадные изделия);

ТД «Сан Гран» (соки, морсы);

«Рузский мясокомбинат» (говяжий коллагеновый белок, растительная клетчатка);

«Евро Фудс» (снековая продукция);

«Промфуд-С» (ингредиенты для мясной, рыбной и молочной промышленности);

«Дмитровский белковый комбинат» (животный белок);

«Коломенское» (молочная продукция высшей категории);

«Натуральные сладости» (сахаристые кондитерские изделия);

«Роял Кейн» (сиропы, топпинги, пюре);

«Тимели» (гранатовый сок — старейший производитель в России);

ТД «Черкизово» (мясная продукция).

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что участие в UzFood 2026 позволяет подмосковным компаниям презентовать свою продукцию международной аудитории, провести переговоры с потенциальными партнерами и укрепить позиции региона на зарубежных рынках.



Выставка способствует развитию экспортного потенциала агропромышленного комплекса области и продвижению высококачественных товаров за пределами России.