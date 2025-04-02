Новую выплату за рождение ребёнка получили уже около 500 подмосковных семей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Около 500 многодетных семей Московской области уже получили новую выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего или последующих детей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Новую выплату получили уже почти 500 подмосковных семей. Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов нашей социальной политики», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.В министерстве уточнили, что выплату могут получить родители в возрасте до 35 лет включительно, имеющие регистрацию в Подмосковье. Ребёнок может появиться на свет в другом регионе, но зарегистрировать его должны именно в ЗАГСе Московской области. Подать заявление на выплату можно в течение шести месяцев с рождения малыша.
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