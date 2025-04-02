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Новую выплату за рождение ребёнка получили уже около 500 подмосковных семей

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Около 500 многодетных семей Московской области уже получили новую выплату в размере 300 тысяч рублей за рождение третьего или последующих детей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства социального развития.
«Новую выплату получили уже почти 500 подмосковных семей. Поддержка семей с детьми остается одним из приоритетов нашей социальной политики», — цитируются в сообщении слова вице-губернатора Московской области Людмилы Болатаевой.
В министерстве уточнили, что выплату могут получить родители в возрасте до 35 лет включительно, имеющие регистрацию в Подмосковье. Ребёнок может появиться на свет в другом регионе, но зарегистрировать его должны именно в ЗАГСе Московской области. Подать заявление на выплату можно в течение шести месяцев с рождения малыша.

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Подмосковных доноров пригласили принять участие в розыгрыше призов
02 апреля 2025, 14:57

Фото: istockphoto.com/Sergey Pakulin

Марафон «Доброе Подмосковье» проводит в апреле региональный Центр крови, в рамках марафона донорам, которые с начала года безвозмездно сдали кровь или её компоненты в Московской области, могут принять участие в розыгрыше призов, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
«Розыгрыш призов будет проходить до конца месяца. Участники могут выиграть два билета в Московский международный Дом музыки, парный билет на посещение канатной дороги на Воробьевых горах и сертификат в кафе», — говорится в сообщении.
Призы разыгрываются каждую неделю, всего будет десять победителей. Для участия в розыгрыше доноры должны подписаться на Telegram-канал Центра крови Московской области и нажать кнопку «Участвую».

Фото: пресс-служба Минздрава МО

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Дзюдоисты из Подмосковья завоевали пять медалей международного турнира
02 апреля 2025, 14:33

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и три бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на международном турнире по дзюдо «Кубок губернатора Санкт-Петербурга», сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала почёта поднялся Константин Резников из подмосковного округа Фрязино, выступающий в весовой категории до 46 килограммов. Кроме того, в этой же категории два подмосковных дзюдоиста — Ярослав Баранов (Раменское) и Абубакр Джураев (Щёлково) разделили третье место», — говорится в сообщении.
Золотую медаль в копилку подмосковной сборной принёс также Илья Топтыгин из Щёлкова в весовой категории до 55 килограммов. А бронзу завоевал его земляк Тимур Алиев, выступавший в весовой категории до 81 килограмма.

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Здоровье в поликлиниках Подмосковья с начала года проверили 1,5 млн человек
02 апреля 2025, 14:11

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Почти полтора миллиона человек прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлиниках Московской области с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Важно регулярно проверять свое здоровье. С начала 2025 года диспансеризацию и профосмотры в Московской области прошли почти 1,5 млн человек, что на 34,8 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.
Для того, чтобы пройти диспансеризацию, нужно записаться в своей поликлинике — для этого следует прийти туда с паспортом и полисом обязательного медицинского страхования. Кроме того, записаться можно по телефону 122, через портал «Здоровье» и чат-бот в Telegram.

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Красногорские врачи удалили желудочный камень девушке, мечтавшей быстро похудеть
02 апреля 2025, 13:44

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Красногорской больницы удалили крупное образование из желудка девушки, желавшей быстро похудеть. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В приёмный покой поступила 19-летняя пациентка с жалобами на сильные боли в животе, тошноту и рвоту. Обследование показало наличие в просвете её желудка инородного тела размером 20 на 15 сантиметров. По словам девушки, последние два месяца она принимала препараты для снижения массы тела, которые покупала в интернете.
«Из-за больших размеров и плотной консистенции желудочного камня мы решили провести операцию, в ходе которой удалили образование через небольшой разрез. О составе безоара и причинах его возникновения точно можно будет говорить, когда будут готовы результаты гистологического исследования», – рассказал заведующий хирургическим отделением Красногорской больницы Николай Мурашов.
Как отметили в министерстве, сейчас пациентка уже готовится к выписке. Врачи предупредили об опасности употребления лекарственных препаратов без консультации с врачом.

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В Пушкине ищут подрядчика на ремонт хирургического отделения больницы
02 апреля 2025, 13:19

Фото: istockphoto.com/Jacob Wackerhausen

Капитальный ремонт хирургического отделения планируют провести в Пушкинской клинической больнице имени профессора В.Н. Розанова, подряд на работы выставили на электронные торги, соответствующее извещение опубликовано Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает Комитет по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и капитально отремонтировать хирургическое отделение больницы, расположенное по адресу: город Пушкино, Авиационная улица, дом №35, корпус 1. Работы должны быть завершены в текущем году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 632 миллиона 729 тысяч 620 рублей, заявки принимаются до 15 апреля.

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