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Мария Шукшина выступила против выплат беременным школьницам

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина не поддержала решение выплачивать беременным школьницам пособие.
По мнению актрисы, невозможно воспитывать духовно-нравственные и патриотические ценности с помощью безнравственных действий.
«Из этого получится не со знаком «плюс» и не «ноль», а со знаком „минус“», — приводит слова Шукшиной NEWS.ru.
Первого апреля правительство Кемеровской области приняло постановление: беременные девушки, обучающиеся очно в общеобразовательных школах, вузах и колледжах, смогут получить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. При этом срок беременности должен составлять не менее 22 недель.

Ранее, 24 марта, аналогичный указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В нём также предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных школьниц. Позже подобные меры поддержки были введены и в Брянской области: беременные получат 150 тысяч рублей.

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Замена прав в 2025 году: кому нужно менять, новые штрафы и запрет на иностранные водительские права
01 апреля 2025, 16:11

Фото: istockphoto / SergeiGorin

С 1 апреля 2025 года в России вступают в силу новые правила, согласно которым определённые категории иностранных водительских удостоверений перестанут действовать. Это затронет как иностранных граждан, получивших вид на жительство или гражданство РФ, так и россиян, ранее получивших права за границей. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».

Какие водительские удостоверения станут недействительными


Согласно изменениям в законе о безопасности дорожного движения, принятым 1 апреля 2024 года, с 2025 года прекращается действие некоторых иностранных водительских удостоверений.

Кому нужно менять права в 2025 году

  1. Иностранным гражданам и лицам без гражданства, если с момента получения вида на жительство или гражданства РФ прошёл год (то есть если они получили эти документы до 1 апреля 2024 года).
  2. Гражданам России, получивших иностранное водительское удостоверение, если с момента их первого въезда в Россию после получения прав прошёл год.
Однако Федеральный закон № 313-ФЗ от 10 июля 2023 года предусматривает послабления. Если получение гражданства или вида на жительство в России, а также первый въезд гражданина РФ с иностранными правами произошли до 1 апреля 2024 года, водительское удостоверение перестанет действовать с 1 апреля 2025 года, но его можно будет заменить на российское без сдачи экзаменов.

Исключения: кто может не сдавать экзамены


Некоторые категории водителей могут заменить иностранные права на российские без дополнительных испытаний. Это касается:

  • Граждан Белоруссии — их национальные водительские удостоверения полностью признаются в России. Они могут обменять их на российские без экзаменов;
  • граждан РФ и иностранцев, которые получили вид на жительство или гражданство до 1 апреля 2024 года.

Как поменять права на российские в 2025 году


Водители, чьи удостоверения перестают действовать, должны получить российские права. Однако для этого потребуется сдать теоретический экзамен в ГИБДД. Требование распространяется на следующие категории транспортных средств:

  • А — мотоциклы;
  • В — легковые автомобили;
  • М — мопеды и скутеры;
  • ВЕ — легковые автомобили с прицепом массой более 750 кг;
  • А1, В1 — лёгкие мотоциклы.

Для получения российских прав потребуется стандартный пакет документов:

  • заявление о выдаче водительского удостоверения;
  • паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ;
  • старое иностранное водительское удостоверение;
  • медицинская справка формы 003-В/у.
Дополнительно могут потребоваться документы, подтверждающие прохождение обучения. Если водитель меняет иностранное удостоверение с автоматической коробкой передач (с отметкой «АТ») на российское без такой отметки, придётся пройти дополнительное обучение.

Штрафы за вождение с недействительными правами


Если водитель выезжает на дорогу с удостоверением, которое больше не имеет силы, он нарушает ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ. За это предусмотрено наказание в виде штрафа от 5 000 до 15 000 рублей, а его автомобиль будет отправлен на штрафстоянку.

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При этом сам факт отсутствия замены удостоверения не является правонарушением. Если водитель не собирается садиться за руль, он может заменить права позднее, когда такая необходимость возникнет.

Как получить медсправку для замены прав


Для получения российского водительского удостоверения требуется медицинская справка формы 003-В/у. Важно оформить её заранее, так как не всегда удаётся получить справку в течение одного дня.

Для получения документа нужно пройти осмотр у следующих специалистов:

  • Офтальмолог;
  • Психиатр;
  • Нарколог;
  • Хирург;
  • Терапевт или врач общей практики;
  • Невролог (для некоторых категорий водителей).

Также потребуется посетить психоневрологический и наркологический диспансеры по месту жительства или временной регистрации. Их услуги оплачиваются отдельно.

Стоимость справки зависит от региона и медицинского учреждения. В государственных клиниках цена может составлять от 3 000 до 6 000 рублей, а в частных учреждениях стоимость выше, но процесс оформления быстрее.

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Самые ранние признаки и эффективное лечение: информация об аутизме, которую надо знать каждому
01 апреля 2025, 16:00

Фото: iStock/Irina_Geo

Прошло время, когда при слове «аутизм» собеседники удивлялись и пожимали плечами. С конца прошлого века среднее число выявленных в мире случаев увеличилось в 16 раз. На сегодняшний день примерно каждый 100-й ребёнок сталкивается с этой проблемой. В окружении практически каждого из нас есть такой случай.
Из-за бурного роста числа диагнозов и отсутствия медикаментозного лечения расстройства аутистического спектра (РАС) нередко называют «чумой XXI века», но не нужно торопиться с выводами. Во-первых, аутизм не заразен. Во-вторых, рано начатая регулярная реабилитация позволяет более 60% детей полностью или в значительной степени преодолеть особенности развития и выйти на так называемую норму.

Необходимо вовремя насторожиться, не паниковать и принять все необходимые меры. Одним из факторов риска является тяжелая беременность и роды, а также родовые травмы. Однако и при благополучном сценарии появления на свет, важно внимательно следить за развитием младенца, а в случае отклонений — сразу обращаться к специалистам. Не следует соглашаться с успокоительным вердиктом некоторых педиатров: «позже всё наладится само».

Можно самостоятельно пройти один из самых эффективных бесплатных скрининговых тестов «M-CHAT R/F», ответив на несколько вопросов о поведении малыша. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет понятно не находится ли ребенок в зоне риска развития РАС.

Что же сразу должно насторожить родителей? В первые три-четыре месяца нет реакции на людей и звуки, а к семи месяцам малыш не проявляет эмоции и интерес к окружающему миру. После года ребенок не взаимодействует с родителями и не подражает им, у него отсутствует лепет, не появились первые слова.

Все «красные флажки», на которые необходимо обратить внимание родителям, можно найти в брошюрах и листовках, распространяемых в роддомах и детских поликлиниках пилотных регионов в рамках Стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой. В России на государственном уровне поставлена задача раннего выявления РАС и оказания помощи в тот момент, когда она наиболее эффективна.

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#беременность
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В Северной столице открылся музей бомжей
В Санкт-Петербурге 1 апреля открылся музей бомжей
01 апреля 2025, 14:50

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Во вторник, 1 апреля, свои двери для посетителей открыл петербургский музей бомжей.
Как сообщает РИА Новости, музей находится в историческом центре города, на Гороховой улице. Первая группа гостей осмотрела экспозицию вместе с экскурсоводом, который рассказал о зарождении бродяжничества в России.

По словам организатора музея Антона Бородина, сегодня слово «бомж» имеет отрицательную коннотацию, и команда музея хотела бы снять с него эту стигму. Он добавил, что все организаторы частным образом помогают людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию.

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#санкт-петербург
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Психолог рассказала, как смех влияет на психику человека
Психолог Сальникова: смех показывает психологическую несломленность человека
01 апреля 2025, 11:29

Фото: iStock/nortonrsx

1 апреля традиционно отмечается День смеха, в который принято устраивать розыгрыши друзьям и близким. Говорят, что смех продлевает жизни, правда ли это и есть ли этому доказательства?
Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» рассказала, что смех улучшает артериальное давление, расширяет объем легких и, проводя кислород в организм, положительно влияет на здоровье.

«Смех обладает комплексом оживления: когда ребенок рождается, мама начинает корчить рожицы, смеяться, и он, заражаясь, отвечает тем же. Это в психологии называется комплексом оживления — один из параметров, по которому оценивают нормативное развитие ребенка», — рассказала эксперт.

По ее словам, во взрослом состояния нет никакой эзотерики, однако смех является результатом умения противостоять стрессовым ситуациям, держать баланс конфликтов, интересов и диссонансов.

«Нужно правильно уметь реагировать на внешние ситуации, которые нас раздражают. Когда люди смеются, они показывают свою работу над собой, умение справляться с трудностями, способность продолжать обыкновенную жизнь — то есть психологическая несломленность», — сказала психолог.

Она напомнила, что штуки всегда помогают в решении конфликтов, а заражение улыбкой приводит к доброму и хорошему настроению.

«У нас мимика содержит очень много нервных окончаний. И когда мы улыбаемся, смеемся — все эти рецепторы активизируются и лучше работают. Поэтому улыбайтесь, смейтесь по-доброму, заражая других людей своими улыбками», — заключила Сальникова.

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2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма: что нужно знать и как помочь таким детям
01 апреля 2025, 11:04

Фото: iStock/ThitareeSarmkasat

Согласно официальной статистике, количество детей, которые имеют расстройства аутистического спектра и другие ментальные нарушения, преобладает в структуре детской инвалидности. Иногда это связывают с увеличением возможностей для ранней и качественной диагностики. Семье бывает тяжело принять озвученный диагноз или подозрение на него, требуется помощь в сохранении привычного уклада жизни и деликатное сопровождение.
Если близкие замечают какие-либо особенности в развитии ребенка, то необходимо своевременно получить мнение одного или нескольких специалистов. Примечательно, что также можно самостоятельно пройти один из скрининговых тестов, которые указаны в Клинических рекомендациях по расстройствам аутистического спектра, например, «M-CHAT R/F». Для этого нужно ответить на несколько вопросов о поведении малыша. По его результатам не будет установлен диагноз, но станет ясно, не находится ли ребенок в зоне риска развития РАС.

Эксперты утверждают, что в подобных ситуациях не рекомендована выжидательная тактика, так как вовремя начатые занятия с детьми позволяют минимизировать сложные состояния, повысить их реабилитационный потенциал, а иногда и вовсе снять диагноз. Особое внимание детям с РАС и семьям, воспитывающим таких малышей, уделяет институт Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка.

Благодаря его Стратегической программе «Сопровождение через всю жизнь» сегодня в России создается уникальная система поддержки людей с аутизмом и другими ментальными нарушениями на протяжении всей жизни. Суть программы заключается в том, чтобы человек с особенностями на каждом этапе своего пути встречал необходимую помощь вместо барьеров. Для этого на государственном уровне формируется адаптированная к его нуждам среда.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что в рамках программы обучили более 5000 родителей и представителей родительских сообществ, а также 2800 специалистов, которые прошли курс по деликатной коммуникации с детьми с РАС и другими ментальными особенностями.

«Нами при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации разработана типовая региональная программа по формированию системы непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых взрослых с РАС и другими ментальными нарушениями», — добавила омбудсмен.

При создании программы был учтен опыт регионов ПФО, ХМАО-Югры, лучших государственных и общественных организаций России. На ее основе уже созданы и приняты программы непрерывного межведомственного сопровождения детей с аутизмом в ряде пилотных регионов страны – ХМАО-Югре, Кемеровской и Новгородской областях. В Мурманской, Саратовской и Ростовской областях продолжается работа по ее созданию.

«Чтобы дети с аутизмом и их близкие жили полноценно и счастливо, нужно, во-первых, развивать их и помогать им в социальной адаптации, а во-вторых, – изменять отношение государства и общества к таким людям. Всё должно быть приспособлено к тому, чтобы человек с аутизмом мог участвовать в жизни общества», — рассказал руководитель направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь», директор АНО «Центр реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Игорь Шпицберг.

При создании Стратегической программы учтён опыт родительских и общественных организаций, которые уже на протяжении многих лет выстраивают ее отдельные элементы. На сегодняшний день они стали одной из важных опор при внедрении новых подходов на местах.

Полезную информацию для родителей и специалистов, методические материалы и обучающую литературу можно найти в официальном Telegram-канале направления «Ментальное здоровье «Сопровождение через всю жизнь».

Также при содействии Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребёнка подготовлены брошюры, листовки для распространения в организациях здравоохранения, где кратко описаны нормы развития ребенка по периодам.

Вы можете обратиться за помощью и информацией на официальную почту направления «Ментальное здоровье» стратегической программы «Сопровождение через всю жизнь» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка: mh-project@oprf.ru.

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