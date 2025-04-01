Мария Шукшина выступила против выплат беременным школьницам

Мария Шукшина (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Заслуженная артистка РФ Мария Шукшина не поддержала решение выплачивать беременным школьницам пособие.
По мнению актрисы, невозможно воспитывать духовно-нравственные и патриотические ценности с помощью безнравственных действий.
Ранее, 24 марта, аналогичный указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В нём также предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных школьниц. Позже подобные меры поддержки были введены и в Брянской области: беременные получат 150 тысяч рублей.
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«Из этого получится не со знаком «плюс» и не «ноль», а со знаком „минус“», — приводит слова Шукшиной NEWS.ru.Первого апреля правительство Кемеровской области приняло постановление: беременные девушки, обучающиеся очно в общеобразовательных школах, вузах и колледжах, смогут получить единовременные выплаты в размере 100 тысяч рублей. При этом срок беременности должен составлять не менее 22 недель.
Ранее, 24 марта, аналогичный указ подписал губернатор Орловской области Андрей Клычков. В нём также предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей для беременных школьниц. Позже подобные меры поддержки были введены и в Брянской области: беременные получат 150 тысяч рублей.
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Анастасия Чубина