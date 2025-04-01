Жителям Подмосковья рассказали о плюсах Программы долгосрочных сбережений

Видео: ЦБ РФ
Жители Московской области могут добровольно стать участниками Программы долгосрочных сбережений. Как сообщается на сайте Центробанка России, это новый сберегательный продукт, который позволит гражданам создать подушку безопасности на будущее или получать прибавку к пенсии.
«Чтобы начать формировать сбережения, нужно заключить договор с НПФ, который является оператором программы. Это можно сделать на сайте или в офисе фонда. Затем участник программы вносит любые суммы на свой счёт. Можно перевести на него свои пенсионные накопления, но только в том НПФ, который работает в системе обязательного пенсионного страхования. Предусмотрено и государственное софинансирование», – говорится в сообщении.Участник программы может обратиться за назначением ежемесячных периодических выплат по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин. На выбор предлагаются пожизненные платежи или платежи на срок не менее 10 лет. Предусмотрены и другие варианты, в том числе возможность единовременной выплаты, назначение ежемесячных периодических выплат на срок менее 10 лет.
Фото: ЦБ РФ
Одно из преимуществ программы – софинансирование со стороны государства до 36 тыс. рублей в год. На поддержку можно претендовать, если сумма взносов за год – не менее 2 тыс. рублей.
Размер налогового вычета – максимальный, от 52 до 60 тыс. рублей ежегодно, в зависимости от размера доходов участника программы. От уплаты НДФЛ освобождаются взносы на общую сумму до 400 тыс. рублей в год.
Государство гарантирует сохранность средств. Все внесённые в программу средства будут застрахованы на 2,8 млн рублей.
Сбережения могут наследоваться. Все сформированные средства гражданина, за вычетом уже выплаченных, в случае его смерти передаются по наследству правопреемникам, указанным в договоре. Если наследники не были указаны, то сбережения получат ближайшие родственники по общему правилу наследования.
Получить сбережения можно досрочно. В особых жизненных ситуациях участники программы могут получить до 100% сформированных сбережений без потери налоговых льгот и софинансирования – например, для оплаты дорогостоящего лечения и в случае потери кормильца.
Гражданин также вправе подать заявление на перевод пенсионных накоплений из системы обязательного пенсионного страхования в выбранный НПФ. Это можно сделать онлайн через портал госуслуг.
Операторы программы – негосударственные пенсионные фонды.
Больше информации о Программе долгосрочных сбережений можно получить по ссылке.
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Лора Луганская