Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли 1,1 тыс. человек

19 января 2026, 10:37

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 1100 человек прошли обучение в 42 школах паллиативного пациента в Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Занятия проводятся для соцработников и родственников больных с паллиативным статусом.





«Учителями выступают врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Специалисты рассказывают о специфике ухода за паллиативными пациентами, о том, как создать для них дома оптимальные условия, и о других важных аспектах. Обучение проводится бесплатно», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.