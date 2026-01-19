Обучение в подмосковных школах паллиативного пациента прошли 1,1 тыс. человек
Свыше 1100 человек прошли обучение в 42 школах паллиативного пациента в Московской области в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Занятия проводятся для соцработников и родственников больных с паллиативным статусом.
«Учителями выступают врачи паллиативной медицинской помощи, психологи и специалисты смежных сфер. Специалисты рассказывают о специфике ухода за паллиативными пациентами, о том, как создать для них дома оптимальные условия, и о других важных аспектах. Обучение проводится бесплатно», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.Адреса школ, а также график и темы занятий публикуются на подмосковном портале паллиативной помощи, а также на сайтах и в соцсетях медучреждений. Предварительная запись для посещения уроков не требуется.