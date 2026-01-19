В Люберцах построили поликлинику на 300 посещений в смену

19 января 2026, 09:30

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений за смену, построили в жилом квартале «Люберецкий», расположенном на границе округа Люберцы и столичного района Некрасовка. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.



