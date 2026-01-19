Достижения.рф

В Люберцах построили поликлинику на 300 посещений в смену

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений за смену, построили в жилом квартале «Люберецкий», расположенном на границе округа Люберцы и столичного района Некрасовка. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Общая площадь девятиэтажной поликлиники составляет 6,3 тыс. квадратных метров. В здании есть консультативно-врачебные отделения для взрослых и маленьких пациентов, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, процедурный блок и отделение физиотерапии», — говорится в сообщении.
Медучреждение девелопер построил за свой счёт в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.
Лев Каштанов

