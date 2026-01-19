В Люберцах построили поликлинику на 300 посещений в смену
Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 300 посещений за смену, построили в жилом квартале «Люберецкий», расположенном на границе округа Люберцы и столичного района Некрасовка. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию.
Медучреждение девелопер построил за свой счёт в рамках реализации договора о комплексном развитии территории.«Общая площадь девятиэтажной поликлиники составляет 6,3 тыс. квадратных метров. В здании есть консультативно-врачебные отделения для взрослых и маленьких пациентов, кабинеты функциональной и лучевой диагностики, процедурный блок и отделение физиотерапии», — говорится в сообщении.