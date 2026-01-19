С 2026 года беременные женщины смогут бесплатно пройти генетический скрининг
Эксперт Долгушина: С 2026 года беременные смогут бесплатно пройти генетический скрининг
С 2026 года беременные из групп среднего и высокого риска рождения ребёнка с хромосомными аномалиями получили право на проведение скрининга за счёт средств обязательного медицинского страхования. Этим с ТАСС поделилась главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.
Она пояснила, что теперь неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) включено в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Исследование проводят с конца первого триместра беременности, когда в крови матери циркулирует достаточное количество ДНК плода для точного анализа.
Мать умершего в роддоме Новокузнецка ребенка рассказала, как проходили ее роды
Тест является полностью безвредным как для матери, так и для ребенка. Право на такое обследование получают женщины, у которых по результатам стандартного скрининга первого триместра выявили средний или высокий риск хромосомных патологий.
Ранее стало известно, что максимальный размер пособия по беременности и родам в России может превысить один миллион рублей к 2027 году.