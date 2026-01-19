С 2026 года беременные женщины смогут бесплатно пройти генетический скрининг

19 января 2026, 01:40

Эксперт Долгушина: С 2026 года беременные смогут бесплатно пройти генетический скрининг

Фото: iStock/Pressmaster

С 2026 года беременные из групп среднего и высокого риска рождения ребёнка с хромосомными аномалиями получили право на проведение скрининга за счёт средств обязательного медицинского страхования. Этим с ТАСС поделилась главный внештатный специалист Минздрава РФ по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.





Она пояснила, что теперь неинвазивное пренатальное тестирование (НИПТ) включено в программу государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Исследование проводят с конца первого триместра беременности, когда в крови матери циркулирует достаточное количество ДНК плода для точного анализа.



