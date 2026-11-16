Одинцовские полицейские рассказали студентам, как избежать вербовки в террористы

16 ноября 2026, 16:31

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Сотрудники полиции Одинцовского городского округа провели профилактическую беседу со студентами одного из колледжей города на тему «Скажи НЕТ экстремизму и терроризму». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.





Полицейские раскрыли студентам понятия «терроризм и экстремизм», рассказали о методах, с помощью которых злоумышленники вовлекают молодых людей в преступную деятельность, перечислили эффективные способы реагирования на склонение к противоправным действиям.

«Как пояснили сотрудники полиции, чаще всего распространение радикальных идей локализуется в интернете. Если человек стал жертвой вербовки, он может отказаться от участия в диверсии и воспользоваться статьёй Уголовного кодекса России «Добровольный отказ от преступления», сообщив об этом в органы внутренних дел», — отметили в пресс-службе.