Одинцовские полицейские рассказали студентам, как избежать вербовки в террористы
Сотрудники полиции Одинцовского городского округа провели профилактическую беседу со студентами одного из колледжей города на тему «Скажи НЕТ экстремизму и терроризму». Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Полицейские раскрыли студентам понятия «терроризм и экстремизм», рассказали о методах, с помощью которых злоумышленники вовлекают молодых людей в преступную деятельность, перечислили эффективные способы реагирования на склонение к противоправным действиям.
«Как пояснили сотрудники полиции, чаще всего распространение радикальных идей локализуется в интернете. Если человек стал жертвой вербовки, он может отказаться от участия в диверсии и воспользоваться статьёй Уголовного кодекса России «Добровольный отказ от преступления», сообщив об этом в органы внутренних дел», — отметили в пресс-службе.
Учащимся разъяснили санкции статей за совершение преступлений подобной направленности. посоветовали быть бдительнее при общении, не разговаривать по телефону и не переписываться в мессенджерах с незнакомцами.
Помимо этого, полицейские напомнили, что сотрудники любых ведомств не станут просить выполнять задания для поимки преступников.