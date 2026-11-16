Опыт Подмосковья по развитию исторических поселений обсудили на международном форуме
В Казани состоялся IV Международный форум «РЕБУС 2026: Градостроительство в исторических поселениях». На нём представили опыт Подмосковья по развитию и сохранению исторических поселений, сообщили в пресс-службе Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Впервые мероприятие проводили совместно с «Международной строительной неделей БРИКС». На форуме организовали круглый стол главных архитекторов исторических поселений.
«В нём участвовала Надежда Зыкова — главный градостроитель ГАУ МО «НИиПИ градостроительства», подведомственной организации Мособлархитектуры. Она предложила синхронизировать разработку правил землепользования и застройки с проектами зон охраны объектов культурного наследия. Это позволит устранить противоречия между регламентами, сделает условия для инвесторов прозрачнее», — рассказали в ведомстве.На примере Сергиева Посада участникам представили подходы к развитию и сохранению исторических поселений, в том числе стратегию пространственного развития города до 2030 года. Она нацелена на превращение города в современный духовный центр при сохранении исторического облика.
Часть стратегии — туристическо-паломнический пешеходный маршрут «Дорога в Лавру». Это маршрут протяжённостью около 120 километров от Московского Кремля до Троице-Сергиевой лавры. Порядка 90 километров проходят по территории Подмосковья.
Среди объектов на пути — Ростокинский акведук, усадьбы Тайнинское, Мураново и Абрамцево, Хотьковский монастырь, древний Радонеж.
Инфраструктура включает транспортно-пересадочные узлы, велопарковки, зоны отдыха и навигацию.