2400 участников проекта «Промышленный туризм» посетили предприятия Подмосковья

16 ноября 2026, 15:44

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Предприятия Московской области в рамках проекта «Промышленный туризм» посетили более 2400 участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





Проект запустили в прошлом году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Подмосковье стало первым регионом страны, предложившим проводить экскурсии на производства для участников СВО.

«Сегодня проведено 256 экскурсий: 107 – в 2025 году и ещё 149 – с начала текущего года. Их посетили 2400 участников СВО и членов их семей. К программе присоединились более 200 предприятий, а её география охватила 50 муниципальных образований. Уже более 240 участников проекта трудоустроены», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.