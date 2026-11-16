2400 участников проекта «Промышленный туризм» посетили предприятия Подмосковья
Предприятия Московской области в рамках проекта «Промышленный туризм» посетили более 2400 участников спецоперации и членов их семей. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Проект запустили в прошлом году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках программы Агентства стратегических инициатив «Открытая промышленность». Подмосковье стало первым регионом страны, предложившим проводить экскурсии на производства для участников СВО.
«Сегодня проведено 256 экскурсий: 107 – в 2025 году и ещё 149 – с начала текущего года. Их посетили 2400 участников СВО и членов их семей. К программе присоединились более 200 предприятий, а её география охватила 50 муниципальных образований. Уже более 240 участников проекта трудоустроены», – отметила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Участники знакомятся с историей предприятий, встречаются с руководством, изучают производственные процессы, узнают о востребованных профессиях. Для них предусмотрены консультации по трудоустройству и доступным программам обучения.
Цель проекта – содействовать социальной адаптации участников СВО, их обучению и профессиональному развитию, помочь вернуться к гражданской жизни и найти работу на предприятиях Московской области.
Записаться на экскурсии можно через администрации округов или муниципальные отделения фонда «Защитники Отечества» и Ассоциации ветеранов СВО. Контактную информацию можно найти на сайтах и страницах этих организаций.