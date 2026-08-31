Около 5000 жителей и гостей отметили 101-й день рождения города Пушкино

31 августа 2026, 13:26

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский

Город Пушкино отпраздновал 101-й день рождения. Городской парк в этот день преобразился, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.





Организаторы сделали программу максимально насыщенной, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе.

«На входе посетителей встречали артисты – барабанщики, мимы и эффектные ходулисты. Пока одни гости парка соревновались в футболе и спортивных эстафетах, другие погружались в творчество на мастер-классах или наблюдали за спектаклями кукольного театра. Разделить радость с горожанами пришли глава округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и депутаты местного Совета. Они осмотрели праздничные локации и поговорили с жителями», – рассказали в администрации.