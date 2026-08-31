Около 5000 жителей и гостей отметили 101-й день рождения города Пушкино
Город Пушкино отпраздновал 101-й день рождения. Городской парк в этот день преобразился, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Организаторы сделали программу максимально насыщенной, чтобы каждый смог найти себе занятие по душе.
«На входе посетителей встречали артисты – барабанщики, мимы и эффектные ходулисты. Пока одни гости парка соревновались в футболе и спортивных эстафетах, другие погружались в творчество на мастер-классах или наблюдали за спектаклями кукольного театра. Разделить радость с горожанами пришли глава округа Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и депутаты местного Совета. Они осмотрели праздничные локации и поговорили с жителями», – рассказали в администрации.
Центром притяжения стал Пушкинский театральный фестиваль, развернувшийся на сцене Летнего театра. В город съехались профессиональные коллективы из разных регионов страны. Весь день парк был наполнен музыкой, театральными постановками и уличными перформансами.
По данным администрации, поздравить город пришли около 5000 жителей и гостей.