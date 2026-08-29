Андрей Воробьёв поздравил жителей Пушкино с Днем города
Андрей Воробьёв (Видео: Пресс-служба губернатора Московской области)
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Пушкино с Днем города.
Глава региона подчеркнул, что День города всегда приносит особое настроение и тёплые чувства, связанные с родным домом. Воробьёв выразил признательность всем, кто заботится о Пушкино и открыто говорит о проблемах, которые требуют решения.
Отдельные слова благодарности он адресовал военнослужащим, которые сейчас защищают нашу страну. Власти делают всё возможное, чтобы поддерживать их семьи.
1 сентября после капитального ремонта откроют здание образовательного комплекса №7 в микрорайоне Клязьма и два здания Софьинского образовательного комплекса — на улице Полевой и в деревне Нововоронино. В сентябре также начнёт работу новый детский сад «Звёздочка» на Московском проспекте. До конца года завершится ремонт детского сада «Ручеёк». Завершён капитальный ремонт взрослой поликлиники №1, а летом 2027 года планируется завершить строительство новой детской поликлиники на проезде Розанова.
В День города Андрей Воробьёв пожелал всем праздничного настроения и счастливых встреч.
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