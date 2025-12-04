Около 700 000 жителей Подмосковья пользуются рецептами на льготные лекарства

04 декабря 2025, 20:40

оригинал

В Подмосковье живут около 700 000 человек, нуждающихся в рецептах на льготные лекарства.





Каждый день в регионе выдают 45 000 таких рецептов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«У нас, не ошибусь, самая большая программа льготного лекарственного обеспечения в России. И мы стараемся предоставлять такие услуги в удобном формате – и выдачу лекарств, и всё, что касается продления рецептов», – сказал губернатор в интервью «Комсомольской правде».