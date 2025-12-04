Около 700 000 жителей Подмосковья пользуются рецептами на льготные лекарства
В Подмосковье живут около 700 000 человек, нуждающихся в рецептах на льготные лекарства.
Каждый день в регионе выдают 45 000 таких рецептов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«У нас, не ошибусь, самая большая программа льготного лекарственного обеспечения в России. И мы стараемся предоставлять такие услуги в удобном формате – и выдачу лекарств, и всё, что касается продления рецептов», – сказал губернатор в интервью «Комсомольской правде».По его оценке, в Подмосковье удалось выстроить надёжную систему обеспечения аптек льготными лекарствами. Нередко людей беспокоит, когда импортный препарат, который невозможно привезти, заменяют на аналог с надёжными характеристиками. По словам Воробьёва, тогда приходится разъяснять, чтобы снять беспокойство.