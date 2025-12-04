Подмосковье ускоряет модернизацию теплосетей и внедряет системы с ИИ

04 декабря 2025, 17:51

оригинал Андрей Воробьёв (фото: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев))

Подмосковье проводит масштабное обновление объектов теплоснабжения, используя современные технологии. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.





По его словам, надежность подачи тепла остаётся ключевым приоритетом, и для этого с 2024 года в области действует ускоренная программа модернизации. Её реализация продолжится и в 2025-м. Работы идут во всех городских округах.



Губернатор уточнил, что в крупных муниципалитетах на обновление теплосетей направляют по 2-4 млрд рублей, в небольших — от 100 до 300 млн. Всего программа предусматривает ежегодное финансирование в размере 50 млрд рублей.



«Всего в год на программу заложено 50 млрд рублей. Этот год был ударным», — отметил Воробьёв.

