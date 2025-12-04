Подмосковье ускоряет модернизацию теплосетей и внедряет системы с ИИ
Подмосковье проводит масштабное обновление объектов теплоснабжения, используя современные технологии. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
По его словам, надежность подачи тепла остаётся ключевым приоритетом, и для этого с 2024 года в области действует ускоренная программа модернизации. Её реализация продолжится и в 2025-м. Работы идут во всех городских округах.
Губернатор уточнил, что в крупных муниципалитетах на обновление теплосетей направляют по 2-4 млрд рублей, в небольших — от 100 до 300 млн. Всего программа предусматривает ежегодное финансирование в размере 50 млрд рублей.
«Всего в год на программу заложено 50 млрд рублей. Этот год был ударным», — отметил Воробьёв.Он также рассказал, что на котельных внедрены четыре датчика, фиксирующие температуру и давление на входе и выходе системы. Их работу контролирует искусственный интеллект. Такой подход позволяет оперативно реагировать на любые отклонения.
По словам главы региона, благодаря новым технологиям удалось существенно сократить количество жалоб и ускорить устранение аварийных ситуаций.