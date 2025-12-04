Медицинскую помощь в Центре Рошаля за год получили 200 000 детей из 88 регионов

04 декабря 2025, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Медицинскую помощь в Детском научно-клиническом центре имени Л.М. Рошаля в течение года получили около 200 000 детей. Такие данные привёл губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью «Комсомольской правде».





По его словам, врачи уникального госпиталя помогли ребятам из 88 регионов России.

«Никому не будет отказано в помощи. Там самое современное оборудование. Мы видим, насколько результативно работает этот центр. За год помощь там получили 200 000 детей», – подчеркнул губернатор.

«Раньше в Подмосковье не было отдельной высокотехнологичной клиники. Но однажды я пришёл с аргументами, цифрами и проектом к президенту. Состоялся обстоятельный разговор. Владимир Владимирович нас тогда поддержал. Так родился научный центр имени Л. М. Рошаля. Он работает уже больше года», – рассказал Воробьёв.