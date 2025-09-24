Омбудсмен Фаевская обсудила на всероссийском совете защиту прав заключённых
Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская участвует во Всероссийском координационном совете уполномоченных. Как сообщили в пресс-службе правозащитника, мероприятие проходит в Москве. Оно посвящено защите прав человека в местах принудительного содержания.
«За последние 2,5 года к нам поступило более 74 тысяч жалоб от лиц, находящихся в местах лишения свободы. Большая часть касается обеспечения права на охрану здоровья и медпомощь, условий содержания, переводов в учреждение ближе к месту жительства родственников, освобождения от отбывания наказания по болезни и по УДО», – рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.Как отметила федеральный омбудсмен, доля обращений в её адрес от находящихся в местах лишения свободы традиционно занимает второе место.
«Защита прав лиц, находящихся в местах принудительного содержания, – актуальная тема. Существующие в этой сфере проблемы необходимо решать. Каждый человек, независимо от своего прошлого, имеет право на справедливость, уважение и основные права, которые должны оставаться неприкосновенными, – отметила Фаевская.По словам омбудсмена, поступающие по этим вопросам обращения всегда находятся под её личным контролем. Сотрудники аппарата Фаевской вместе с общественниками или самостоятельно регулярно выезжают в пенитенциарные учреждения для проверки условий содержания заключённых.