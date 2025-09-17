Омбудсмен Подмосковья приняла участие в итоговом заседании ОНК шестого состава
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в итоговом заседании Общественной наблюдательной комиссии региона шестого состава. На нём подвели итоги работы, рассказали в пресс-службе омбудсмена.
«Мы часто посещаем пенитенциарные учреждения вместе с представителями ОНК. Хочу отметить неформальный подход председателя комиссии Сергея Леонова. Он глубоко понимает нужды людей, с которыми мы работаем. Приведу пример на тот момент 19-летней девушки из Можайской колонии. Сергей Борисович взял над ней шефство, мы помогли ей в рамках закона о пробации. Сейчас девушка работает в Мострансавто и учится. Теперь она может получать образование, строить карьеру и вести полноценную жизнь», – рассказала Фаевская.
Участники заседания обсудили итоги проделанной работы, уделив особое внимание наставничеству и передаче опыта от шестого состава ОНК седьмому. Преемственность позволит новому составу быстро адаптироваться и эффективно защищать прав человека в местах принудительного содержания.