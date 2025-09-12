Омбудсмен Подмосковья Фаевская проследила за голосованием в СИЗО в Ногинске
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вместе с председателем Общественной наблюдательной комиссии Сергеем Леоновым посетили СИЗО-11 Главного управления ФСИН России по Подмосковью. Там в Единый день голосования свой гражданский долг исполнили более 50 подозреваемых и обвиняемых, сообщили в пресс-службе правозащитника.
«Избиратели, находящиеся в СИЗО, представляют разные регионы России, в том числе Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Тамбовскую, Свердловскую области, Краснодарский и Камчатский края. Каждый смог отдать голос за кандидата в губернаторы или главу своего субъекта. Мы поговорили с людьми. По их словам, их проинформировали о процедуре голосования. Никаких нарушений в ходе выборов не зафиксировано», – рассказала Фаевская.В ходе рабочего визита делегация посетила и заключённых, находящихся в камерах. Уполномоченный рассказала о своей деятельности, спросила об условиях содержания. Жалоб подозреваемые и обвиняемые не высказали.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье стартовали выборы в Советы депутатов городских округов Балашиха, Лыткарино, Молодёжный, Подольск, Фрязино, Электросталь, а также муниципальных округов Дмитровский, Шатура и Луховицы. Голосование продлится три дня – 12, 13 и 14 сентября.
Как напомнили в пресс-службе, в дни выборов с 8 до 20 часов работает горячая линия омбудсмена Подмосковья по мониторингу соблюдения избирательных прав. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (498) 602-32-20.