Омбудсмен Подмосковья Фаевская проследила за голосованием в СИЗО в Ногинске

12 сентября 2025, 18:18

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вместе с председателем Общественной наблюдательной комиссии Сергеем Леоновым посетили СИЗО-11 Главного управления ФСИН России по Подмосковью. Там в Единый день голосования свой гражданский долг исполнили более 50 подозреваемых и обвиняемых, сообщили в пресс-службе правозащитника.







«Избиратели, находящиеся в СИЗО, представляют разные регионы России, в том числе Курскую, Новгородскую, Ростовскую, Тамбовскую, Свердловскую области, Краснодарский и Камчатский края. Каждый смог отдать голос за кандидата в губернаторы или главу своего субъекта. Мы поговорили с людьми. По их словам, их проинформировали о процедуре голосования. Никаких нарушений в ходе выборов не зафиксировано», – рассказала Фаевская.