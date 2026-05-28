Опыт Подмосковья по регулированию ИЖС могут распространить на другие регионы
Доклад, посвящённый регулированию индивидуального жилищного строительства в Московской области, прочитала главный архитектор региона Александра Кузьмина на расширенном заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства по вопросам комплексного развития территорий. Опыт Подмосковья сочли персептивным для всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Мособларитектуры.
Александра Кузьмина рассказала, что в Подмосковье при строительстве коттеджного посёлка на площади от трёх гектаров девелопер должен взять на себя обеспечение домовладений коммунальными ресурсами, продолжить дороги и пр.
«Всё это регулирует договор о комплексном развитии территории. Он составляется на основе Требований к развитию ИЖС в регионе, утверждённых правительством Подмосковья в конце 2025 года», — отметила Кузьмина.Участники заседания высоко оценило проведённую в Московской области работу, а председатель Ефим Басин отметил, что этот опыт стоит распространить на другие российские регионы.
В Мособлархитектуре также напомнили, что финансовые интересы жителей при строительстве частных домов защищают эскроу-счета. Подробная информация об этом размещается на портале «Спроси дом» от ДОМ.РФ. Кроме того, есть серия материалов по работе с эскроу-счетами для подрядчиков.