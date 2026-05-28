Опыт Подмосковья по регулированию ИЖС могут распространить на другие регионы

28 мая 2026, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Доклад, посвящённый регулированию индивидуального жилищного строительства в Московской области, прочитала главный архитектор региона Александра Кузьмина на расширенном заседании Комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере строительства по вопросам комплексного развития территорий. Опыт Подмосковья сочли персептивным для всей страны. Об этом сообщает пресс-служба Мособларитектуры.





Александра Кузьмина рассказала, что в Подмосковье при строительстве коттеджного посёлка на площади от трёх гектаров девелопер должен взять на себя обеспечение домовладений коммунальными ресурсами, продолжить дороги и пр.





«Всё это регулирует договор о комплексном развитии территории. Он составляется на основе Требований к развитию ИЖС в регионе, утверждённых правительством Подмосковья в конце 2025 года», — отметила Кузьмина.