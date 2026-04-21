Орехово-Зуевская больница получила портативный бронхоскоп
Видео: пресс-служба Минздрава МО
Портативный прибор для осмотра внутренней поверхности трахеи и бронхов — бронхоскоп — поставили в Орехово-Зуевскую больницу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Технику разместили в отделении анестезиологии и реанимации.
«Главное преимущество портативного бронхоскопа — мобильность. Раньше реаниматологи должны были везти тяжёлого пациента в эндоскопическое отделение, а теперь сложные манипуляции проводятся прямо у постели. Это критически важно, когда счёт идёт на минуты», — сказала анестезиолог-реаниматолог Юлия Брычева.Стоимость нового оборудование составляет более полутора миллионов рублей. Область закупила его в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.