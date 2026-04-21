В Орехово-Зуевском округе начался снос масштабного недостроя

21 апреля 2026, 10:05

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос недостроенного дома начался на улице Зимина в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Четырёхсекционный трёхэтажный дом на 66 квартир начали строить в 2014 году. Но вскоре застройщик обанкротился и стройка встала.





«Долгое время объект оставался заброшенным. Затем дольщикам выплатили компенсацию, а участок передали новому арендатору, который провёл обследование конструкций и решил всё снести», — говорится в сообщении.