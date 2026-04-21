В Орехово-Зуевском округе начался снос масштабного недостроя
Снос недостроенного дома начался на улице Зимина в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Четырёхсекционный трёхэтажный дом на 66 квартир начали строить в 2014 году. Но вскоре застройщик обанкротился и стройка встала.
«Долгое время объект оставался заброшенным. Затем дольщикам выплатили компенсацию, а участок передали новому арендатору, который провёл обследование конструкций и решил всё снести», — говорится в сообщении.После того, как территорию расчистят, там планируют построить многоквартирный дом.
Всего в Орехово-Зуевском округе выявили 407 аварийных зданий, недостроев и самостроев. Сейчас 325 проблемных объектов уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.