В Орехово-Зуевском округе начался снос масштабного недостроя

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Снос недостроенного дома начался на улице Зимина в городе Дрезна Орехово-Зуевского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.



Четырёхсекционный трёхэтажный дом на 66 квартир начали строить в 2014 году. Но вскоре застройщик обанкротился и стройка встала.

«Долгое время объект оставался заброшенным. Затем дольщикам выплатили компенсацию, а участок передали новому арендатору, который провёл обследование конструкций и решил всё снести», — говорится в сообщении.
После того, как территорию расчистят, там планируют построить многоквартирный дом.

Всего в Орехово-Зуевском округе выявили 407 аварийных зданий, недостроев и самостроев. Сейчас 325 проблемных объектов уже снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.
Лев Каштанов

