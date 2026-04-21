В семи округах Московской области отремонтировали светофоры

21 апреля 2026, 09:36

Неисправные светофоры отремонтировали на девяти региональных дорогах в семи округах Московской области сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели на территории пяти городов и двух малых населённых пунктов.





«В городской черте светофоры починили на Большой Серпуховской и Ленинградской улицах в Подольске, на улице Крылова в Балашихе, на улице Пристанционная в Ступине и на Московской улице в Истре. Кроме того, в Красногорске привели в порядок светофор для транспорта на улице Ленина и пешеходный светофор на Речной улице», — говорится в сообщении.