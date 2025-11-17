Оргкомитет премии «Предприниматель года» завершает приём заявок
Завершается приём заявок на участие в ежегодной Всероссийской премии «Предприниматель года». Об этом сообщили организаторы. Принять участие в борьбе за награду приглашают представителей бизнеса.
Цели премии – продвижение региональных брендов и продукции, системная поддержка малого и среднего предпринимательства путём выявления и поощрения лучших практик.
В этом году премию вручают в 29 номинациях. Сейчас оргкомитет активно привлекает компании в ключевых для технологического развития страны номинациях «Беспилотные системы», «Роботизация и автоматизация», «Импортозамещение и локализация» в дополнение к традиционным номинациям. Кроме того, участники могут предложить собственную номинацию.
Принять участие могут индивидуальные предприниматели, собственники компаний, управляющие директора. Есть и номинация для самозанятых. Все поданные заявки публикуются на сайте проекта.
Заявки принимают до 30 ноября 2025 года. Подавать их можно по ссылке.
Итоги премии подведут в Москве в апреле будущего года. О месте и времени церемонии награждения победителей и лауреатов оргкомитет проинформирует индивидуально.
Подробную информацию о проведении премии и условиях участия можно найти на сайте, а также в региональных и федеральных СМИ.
