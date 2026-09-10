«Осенний вернисаж» в Павловском Посаде объединит 80 картин подмосковных художников
В выставочном зале «Дом Широкова» в городском округе Павловский Посад 12 сентября начнёт работу художественная выставка «Осенний вернисаж». Она представит творчество мастеров Орехово-Зуевского отделения «Союза художников России», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Экспозиция объединит более 80 произведений, показывающих жанровое и техническое разнообразие подмосковной художественной школы. Зрители смогут оценить работы мастеров живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
«Орехово-Зуевская организация «Союза художников России» – одно из старейших творческих объединений региона. Её история связана с созданием в 1946 году Московского областного товарищества художников. Фундамент местного художественного движения заложила плеяда выдающихся мастеров – Шапошников, Взоров, Корчагин, Оболонский, Александров и другие. Сегодня в отделении успешно работают 40 действующих членов Союза», – рассказали в министерстве.
Выставка будет открыта до 20 октября по адресу: Московская область, Павловский Посад, пл. Революции, 9, Выставочный зал «Дом Широкова».