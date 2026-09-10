В Волоколамске начали ремонт межпанельных швов многоквартирных домов

10 сентября 2026, 18:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Волоколамском муниципальном округе готовятся к осенне-зимнему периоду. На этой неделе управляющая компания приступила к герметизации межпанельных швов многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации.





Ремонт проводят локально по адресам, которые требуют первоочередного внимания. Высотные работы выполняют квалифицированные промышленные альпинисты.



Ход ремонта на улице Ново-Солдатской проверили глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, её коллеги из администрации и представители управляющей компании.

«Качественная герметизация стыков между панелями позволяет полностью восстановить тепло- и гидроизоляцию здания. Это защищает квартиры от сырости, помогает сохранить тепло в помещениях и избавиться от сквозняков», – рассказала Козлова.