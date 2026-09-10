В Волоколамске начали ремонт межпанельных швов многоквартирных домов
В Волоколамском муниципальном округе готовятся к осенне-зимнему периоду. На этой неделе управляющая компания приступила к герметизации межпанельных швов многоквартирных домов, сообщили в пресс-службе администрации.
Ремонт проводят локально по адресам, которые требуют первоочередного внимания. Высотные работы выполняют квалифицированные промышленные альпинисты.
Ход ремонта на улице Ново-Солдатской проверили глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова, её коллеги из администрации и представители управляющей компании.
«Качественная герметизация стыков между панелями позволяет полностью восстановить тепло- и гидроизоляцию здания. Это защищает квартиры от сырости, помогает сохранить тепло в помещениях и избавиться от сквозняков», – рассказала Козлова.Специалисты строго соблюдают технологию: тщательно очищают швы от старого изоляционного материала, закладывают новый утеплитель, а затем закрывают его современными эластичными герметизирующими составами, устойчивыми к морозам, влаге и перепадам температур.