Рапиристки Подмосковья поднялись на пьедестал всероссийских соревнований в Химках
В Центре фехтования Ильгара Мамедова в Новогорске состоялись Всероссийские соревнования по фехтованию среди юниорок. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа Химки.
Победительницей стала Маргарита Дзобаева из Люберец. Серебро взяла хозяйка соревнований Стефания Часовникова. Третье место разделили представительницы Санкт-Петербурга.
«За каждой медалью стоят годы тренировок, характер, огромная работа спортсмена и наставников. Мы по праву можем гордиться тем, какая сильная спортивная школа сложилась в нашем округе. А в масштабах страны у нас – целая плеяда выдающихся атлетов. Сила, мастерство и воля – это наши традиции», – отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Красильникова.Химки продолжают укреплять свои позиции в фехтовании. Воспитанники УОР №3 и Центра Ильгара Мамедова регулярно показывают высокие результаты на соревнованиях всероссийского уровня.