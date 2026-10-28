От маркетолога до дизайнера: более 21 000 подмосковных подростков нашли работу

28 октября 2026, 11:22

оригинал Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

В Подмосковье с начала года устроились на работу свыше 21 000 подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.





В Московской области подростков трудоустраивают официально – с прозрачной занятостью, прозрачной оплатой и строго регламентированным временем работы.

«Более 21 000 подростков с начала года были трудоустроены в Подмосковье. По этому показателю мы являемся одними из лидеров в России. Среди интересных вакансий, которые выбирают молодые люди, – делопроизводитель, маркетолог-стажёр, графический дизайнер, ассистент ветеринара, кондитера, секретаря и другие», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.