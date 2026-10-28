От маркетолога до дизайнера: более 21 000 подмосковных подростков нашли работу
В Подмосковье с начала года устроились на работу свыше 21 000 подростков. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
В Московской области подростков трудоустраивают официально – с прозрачной занятостью, прозрачной оплатой и строго регламентированным временем работы.
«Более 21 000 подростков с начала года были трудоустроены в Подмосковье. По этому показателю мы являемся одними из лидеров в России. Среди интересных вакансий, которые выбирают молодые люди, – делопроизводитель, маркетолог-стажёр, графический дизайнер, ассистент ветеринара, кондитера, секретаря и другие», – отметил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.В Кадровом центре Московской области каждому подростку предоставляют полное сопровождение: от первичной консультации и выбора вакансии до оформления необходимых документов.
В министерстве напомнили, что законодательство предусматривает строгие ограничения на детский труд. Так, лиц в возрасте до 18 лет запрещено привлекать к работам, которые могут негативно сказаться на их здоровье, нравственном развитии или помешать получить образование. Правительство России утвердило перечень тяжёлых работ и работ с вредными или опасными условиями труда.
Подать заявление на подбор подходящей вакансии подростки могут по ссылке.