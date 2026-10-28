Мособлпожспас в День бабушек и дедушек напомнил правила безопасности для пожилых
В День бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, будет особенно уместно вспомнить правила безопасности для старшего поколения. Большинство бытовых происшествий можно предотвратить за счёт простых профилактических мер, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
С возрастом снижаются зрение, слух, быстрота реакции и память. А привычная домашняя обстановка может таить в себе риски, особенно для пожилых людей, которые живут одни. На это обратил внимание заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин.
«Чтобы сделать быт старших родственников безопаснее, прежде всего, необходимо установить датчики дыма и угарного газа. При этом нужно регулярно проверять их исправность, следить за состоянием электропроводки, не оставлять без присмотра плиту, утюг или обогреватель. При наличии газового оборудования полезно установить датчик газа и напоминать о проветривании помещений», – порекомендовал Щетинин.
Чтобы избежать падений и травм пожилых родственников, лучше убрать с пола скользкие ковры и провода, постелить нескользящие покрытия, в ванной поставить поручни, а в коридоре – ночник.
«Организовать хранение вещей лучше надо так, чтобы часто используемые предметы находились на уровне глаз и рук, без необходимости использовать стремянки и табуретки. Телефон для экстренных случаев следует подготовить заранее: предусмотреть крупные кнопки, а номера родственников и экстренных служб разместить на видном месте вместе с аптечкой и фонариком. Лекарства стоит аккуратно разложить по дням недели или в дозатор, проверив сроки годности», – продолжил сотрудник Мособлпожспаса.При возможности полезно договориться с соседями о регулярных звонках или присмотре с их стороны. Кроме того, необходимо регулярно напоминать старшим правила защиты от мошенников: не открывать дверь незнакомым людям, не верить сомнительным телефонным звонкам и никому не передавать деньги, заключил Щетинин.