Мособлпожспас в День бабушек и дедушек напомнил правила безопасности для пожилых

28 октября 2026, 10:44

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

В День бабушек и дедушек, который отмечается 28 октября, будет особенно уместно вспомнить правила безопасности для старшего поколения. Большинство бытовых происшествий можно предотвратить за счёт простых профилактических мер, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.





С возрастом снижаются зрение, слух, быстрота реакции и память. А привычная домашняя обстановка может таить в себе риски, особенно для пожилых людей, которые живут одни. На это обратил внимание заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин.

«Чтобы сделать быт старших родственников безопаснее, прежде всего, необходимо установить датчики дыма и угарного газа. При этом нужно регулярно проверять их исправность, следить за состоянием электропроводки, не оставлять без присмотра плиту, утюг или обогреватель. При наличии газового оборудования полезно установить датчик газа и напоминать о проветривании помещений», – порекомендовал Щетинин.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

«Организовать хранение вещей лучше надо так, чтобы часто используемые предметы находились на уровне глаз и рук, без необходимости использовать стремянки и табуретки. Телефон для экстренных случаев следует подготовить заранее: предусмотреть крупные кнопки, а номера родственников и экстренных служб разместить на видном месте вместе с аптечкой и фонариком. Лекарства стоит аккуратно разложить по дням недели или в дозатор, проверив сроки годности», – продолжил сотрудник Мособлпожспаса.