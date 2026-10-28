Достижения.рф

Юные танцоры из Люберец стали лауреатами всероссийского фестиваля «ПЛАМЯ ФЕСТ»

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Коллектив эстрадного танца «Жемчужинка» при ДК «Энергетик» в городе Дзержинский округа Люберцы завоевал звание лауреата всероссийского фестиваля «ПЛАМЯ ФЕСТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Фестиваль проходил в Москве 24 октября.

«Жемчужинка» стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный танец» сразу с тремя номерами: «Как по травкам», «Кто у папы с мамой» и «Хулиганить». А за номер «Только этот танец» коллектив получил диплом лауреата II степени», — говорится в сообщении.
Руководство дома культуры «Энергетик» и родители юных артистов поблагодарили педагога «Жемчужинки» за профессионализм и чуткое отношение к детям.

Ранее сообщалось, что в волоколамском Центре культуры и творчества «Родники» состоялся фестиваль детских хоровых коллективов.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0