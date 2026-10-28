Юные танцоры из Люберец стали лауреатами всероссийского фестиваля «ПЛАМЯ ФЕСТ»
Коллектив эстрадного танца «Жемчужинка» при ДК «Энергетик» в городе Дзержинский округа Люберцы завоевал звание лауреата всероссийского фестиваля «ПЛАМЯ ФЕСТ». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Фестиваль проходил в Москве 24 октября.
«Жемчужинка» стала лауреатом первой степени в номинации «Эстрадный танец» сразу с тремя номерами: «Как по травкам», «Кто у папы с мамой» и «Хулиганить». А за номер «Только этот танец» коллектив получил диплом лауреата II степени», — говорится в сообщении.Руководство дома культуры «Энергетик» и родители юных артистов поблагодарили педагога «Жемчужинки» за профессионализм и чуткое отношение к детям.
Ранее сообщалось, что в волоколамском Центре культуры и творчества «Родники» состоялся фестиваль детских хоровых коллективов.