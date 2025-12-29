Отари Аршба исполнил новогодние мечты детей героев в Подмосковье

29 декабря 2025, 15:55

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа

В преддверии Нового года депутат Государственной Думы Отари Аршба приехал в Наро-Фоминский округ, чтобы лично вручить подарки детям защитников Отечества. Семеро ребят получили долгожданные сюрпризы в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.