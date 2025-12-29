Отари Аршба исполнил новогодние мечты детей героев в Подмосковье
В преддверии Нового года депутат Государственной Думы Отари Аршба приехал в Наро-Фоминский округ, чтобы лично вручить подарки детям защитников Отечества. Семеро ребят получили долгожданные сюрпризы в рамках акции «Ёлка желаний». Об этом сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.
За каждым письмом Деду Морозу — непростая история семьи, где отцы отдали жизнь, исполняя воинский долг. Отари Аршба поздравил детей с наступающими праздниками, пожелал им мира, добра и уверенности в будущем. Он подчеркнул, что память о подвиге их родителей жива, а забота о семьях героев остаётся общим делом.
В одной из семей мама воспитывает пятерых детей. Их отец всю жизнь служил Родине. Начинал в Кантемировской дивизии, участвовал в боевых действиях, был награждён орденом Суворова и орденом Мужества. В 2023 году он погиб, защищая страну. Сегодня его супруга продолжает каждый день делать всё возможное, чтобы дети росли в любви и заботе.
В другой семье растут сын-подросток и младшая дочь. Их отец, Александр, служил наводчиком-оператором и погиб в январе 2025 года в зоне специальной военной операции. Мама работает, поддерживает детей и бережно хранит память о муже.
Акция «Ёлка желаний» проходит по всей стране и объединяет тех, кто готов подарить детям внимание и тепло. В этом году в Наро-Фоминском округе праздник стал немного светлее для семи семей. Вместе с подарками они получили главное — ощущение, что рядом есть люди, которые помнят, поддерживают и готовы подставить плечо.
Читайте также: