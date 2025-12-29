Тихон Фирсов оценил потенциал бойцов СВО в программе «Герои Подмосковья»

29 декабря 2025, 11:57

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области продолжают реализацию программы «Герои Подмосковья» — регионального продолжения федерального проекта «Время Героев», который запустили по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина.





Программа помогает участникам и ветеранам специальной военной операции найти себя в гражданской жизни, получить новые знания и построить карьеру в органах власти или госкомпаниях. Главная цель проекта — подготовить сильных, ответственных и мотивированных специалистов из числа бойцов СВО. Тех, кто уже доказал свою надёжность делом и теперь готов применять этот опыт на гражданской службе.



Участников ждёт год бесплатного обучения. Программа рассчитана на 12 месяцев и включает четыре очно-заочных образовательных модуля, а также стажировки — в органах государственной власти, муниципалитетах и организациях. На всём пути рядом с участниками работают наставники, которые помогают пройти адаптацию, разобраться в новых задачах и выстроить профессиональный маршрут.



«Я считаю, что те важные качества, которые необходимы для успешного прохождения отбора и активного участия в программе «Герои Подмосковья», у наших бойцов есть. Это инициативность, коммуникабельность, готовность учиться новому, способность работать в команде и вести ее к достижению целей, решительность и ответственность», — отмечает настаник программы, министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

«Программа «Герои Подмосковья» очень востребована. Ребята, возвращаясь с линии боевого соприкосновения, зачастую ищут себя в обычной жизни, и мы должны подставить им плечо. Всегда приятно, когда рядом находится человек, который знает, чем и как можно помочь», — рассказал губернатор.