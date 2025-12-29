Родителям погибшего разведчика Ивана Горева вручили орден Мужества

29 декабря 2025, 11:14

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Наро-Фоминского городского округа

26 декабря провели церемонию вручения государственной награды родителям Ивана Горева — старшего разведчика, погибшего при выполнении воинского долга в ноябре 2024 года. Орден Мужества их сыну присвоили посмертно. Об этом сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.