Родителям погибшего разведчика Ивана Горева вручили орден Мужества
26 декабря провели церемонию вручения государственной награды родителям Ивана Горева — старшего разведчика, погибшего при выполнении воинского долга в ноябре 2024 года. Орден Мужества их сыну присвоили посмертно. Об этом сообщили в Администрации Наро-Фоминского городского округа.
Награду вручили отцу и матери военнослужащего. В зале почти не было слов — этот момент объединил скорбь и гордость за человека, который до конца остался верен своему долгу. Иван Горев служил старшим разведчиком и погиб, выполняя боевую задачу.
Ивана вспоминают как спокойного, собранного и надёжного бойца — человека, на которого можно было положиться в любой ситуации. Он не искал признания и не говорил громких слов, а просто делал свою работу и защищал Родину.
Подвиг Ивана Горева навсегда останется в памяти близких, сослуживцев и всех, кто знал его лично. Его пример — напоминание о цене, которую платят за мир и безопасность.
