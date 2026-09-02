Открыть движение по путепроводу у станции «Люберцы» планируют в конце будущего года
В Люберцах продолжают строить путепровод через железнодорожные пути у одноимённой станции МЦД-3 «Люберцы-1». Подрядчик уже выполнил монтаж всех шести опор, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
Сейчас завершается укрупнительная сборка металлоконструкций, продолжается перенос инженерных коммуникаций. Ход работ на объекте проверил глава муниципалитета Владимир Волков.
«Исторический проект реализуем при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках народной программы единороссов во исполнение задач президентского проекта «Инфраструктура для жизни». Строители готовятся к надвижке пролётного сооружения. Сейчас они ждут от РЖД согласования по технологическим окнам. Работы должны начать в середине сентября», – отметил Волков.Специалисты планируют выполнить надвижку в течение месяца.
Как напомнили в администрации, новый путепровод соединит ул. Инициативную и Октябрьский проспект. Он станет удобной альтернативой существующему тоннелю у улиц Волковской и Транспортной. Из-за реверсивного движения там часто образуются заторы.
После открытия путепровода тоннель реорганизуют в пешеходную зону. Открыть рабочее движение по путепроводу планируют в третьем квартале будущего года.