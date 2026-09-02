В Люберцах выставили на торги подряд на строительство водовода
Водоводные конструкции планируют построить в посёлке Томилино округа Люберцы. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и проложить вторую нитку водовода диаметром 600 миллиметров и общей протяжённостью 1 650 метров от повысительной насосной станции на Пионерской улице до водопроводной камеры в районе дома №1 по улице Гаршина», — говорится в сообщении.Работы нужно завершить в 2028 году.
Начальная цена лота составляет 87 миллионов 856 тысяч 361 рубль 63 копейки. Заявки принимаются до 11 сентября.