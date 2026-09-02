В Люберцах выставили на торги подряд на строительство водовода

02 сентября 2026, 12:07

оригинал Фото: медиасток.рф

Водоводные конструкции планируют построить в посёлке Томилино округа Люберцы. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о торгах разместили в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проектную документацию и проложить вторую нитку водовода диаметром 600 миллиметров и общей протяжённостью 1 650 метров от повысительной насосной станции на Пионерской улице до водопроводной камеры в районе дома №1 по улице Гаршина», — говорится в сообщении.