В люберецком ЖК «Томилино парк» открыли детсад на 360 мест
Детский сад «Лучик», рассчитанный на 360 воспитанников, открыли на территории жилого комплекса «Томилино парк» в округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Площадь нового детсада составляет более 4 600 квадратных метров. В здании обустроены 15 помещений для групп со своими игровыми, буфетными, спальнями, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы, кружковые, кабинеты психолога и логопеда, медпункт с процедурной и пищеблок полного цикла.
«Люберцы — это лидер Московской области по вводу социальных объектов. Всего за пять лет при поддержке губернатора Андрея Воробьёва в нашем округе построили 12 школ и 13 детсадов на почти 18 тысяч детей», — отметил глава Люберец Владимир Волков.В окружной администрации добавили, что такой же современный детский сад, как «Лучик», откроют в сентябре в ЖК «Егорово парк».