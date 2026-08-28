В люберецком ЖК «Томилино парк» открыли детсад на 360 мест

28 августа 2026, 17:43

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Детский сад «Лучик», рассчитанный на 360 воспитанников, открыли на территории жилого комплекса «Томилино парк» в округе Люберцы. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Площадь нового детсада составляет более 4 600 квадратных метров. В здании обустроены 15 помещений для групп со своими игровыми, буфетными, спальнями, раздевалками и санузлами, музыкальный и физкультурный залы, кружковые, кабинеты психолога и логопеда, медпункт с процедурной и пищеблок полного цикла.





«Люберцы — это лидер Московской области по вводу социальных объектов. Всего за пять лет при поддержке губернатора Андрея Воробьёва в нашем округе построили 12 школ и 13 детсадов на почти 18 тысяч детей», — отметил глава Люберец Владимир Волков.