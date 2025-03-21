Всероссийский конкурс «Семья года» получил новую номинацию

Российские войска продолжают наступать на нескольких ключевых направлениях фронта, достигая значительных успехов. Тем временем продолжается работа по освобождению курских земель и отражению попытки противника прорваться в Белгородскую область. Подробнее о других событиях в зоне СВО по состоянию на 21 марта расскажет «Радио 1».