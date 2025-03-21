Всероссийский конкурс «Семья года» получил новую номинацию

Фото: istockphoto / Mihajlo Maricic
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сообщил о проведении заседания организационного комитета Всероссийского конкурса «Семья года». Встречу 12 марта 2025 года возглавила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.
По итогам заседания было принято решение о введении новой номинации — «Семья защитника Отечества». В ней смогут принять участие семьи, один или несколько членов которых участвовали в боевых действиях, в том числе в специальной военной операции.
Основные критерии отбора — успешная интеграция в общество после службы, активное участие в социально значимых инициативах, волонтёрской и патриотической деятельности.
Запись заседания доступна на официальном сайте Фонда в разделе, посвящённом конкурсу.
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Основные критерии отбора — успешная интеграция в общество после службы, активное участие в социально значимых инициативах, волонтёрской и патриотической деятельности.
Запись заседания доступна на официальном сайте Фонда в разделе, посвящённом конкурсу.
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Дайана Хусинова