В Одинцове задержали оператора узла связи телефонных мошенников
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Ранее судимого 20-летнего жителя Ивановской области, который обеспечивал работу устройств связи для телефонных мошенников, задержали в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Следствие установило, что молодой человек в апреле текущего года нашёл подработку через мессенджер: он должен был устанавливать и подключать аппаратуру, которая преобразует интернет-трафик в мобильную связь.
«Такая техника позволяет телефонным мошенникам рассылать СМС и делать звонки с телефонов российских операторов», — говорится в сообщении.Пособника мошенников задержали в арендованной им квартире на Кутузовской улице. При обыске там нашли два сим-бокса, ноутбук, мобильные телефоны и более тысячи сим-карт. Кроме того, оперативники обнаружили ещё один центр связи в квартире на улице Чистяковой. Там были три GSM-шлюза и свыше 100 сим-карт.