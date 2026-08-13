В Одинцове задержали оператора узла связи телефонных мошенников

13 августа 2026, 09:59

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Ранее судимого 20-летнего жителя Ивановской области, который обеспечивал работу устройств связи для телефонных мошенников, задержали в Одинцове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Следствие установило, что молодой человек в апреле текущего года нашёл подработку через мессенджер: он должен был устанавливать и подключать аппаратуру, которая преобразует интернет-трафик в мобильную связь.





«Такая техника позволяет телефонным мошенникам рассылать СМС и делать звонки с телефонов российских операторов», — говорится в сообщении.