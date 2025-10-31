Достижения.рф

Парки Сергиево-Посадского округа готовы к зимнему сезону

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Главный аналитик отдела парков культуры и отдыха Министерства благоустройства Московской области Юлия Илларионова проверила. готовность парков Сергиево-Посадского городского округа к зиме. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.



Арсенал уборочной техники и инвентаря представили на территории парка «Скитские пруды». Помимо спецтехники, специалисты проверили наличие гранитной крошки, которой обрабатывают парк в зимний сезон.

«Оценили количество сотрудников, условия работы, а также то, соответствует ли их форма зимнему сезону. Посмотрели наш хозяйственный двор – как хранятся инвентарь, техника. Недочётов по парку нет. Парки нашего округа готовы к зимнему сезону», – подвела итог директор МАУ «Городские парки Сергиева-Посада» Екатерина Ажар.
Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

Ранее по губернаторской программе в Сергиево-Посадском городском округе благоустроили парк «Скитские пруды», лесопарк «Загорское море», парк Победы и парк «Покровский» в Хотькове. Все они доступны для отдыха круглый год.
Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0