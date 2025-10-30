В Раменском проведут акцию-концерт ко Дню народного единства
В Доме культуры «Победа» Раменского муниципального округа 1 ноября состоится акция-концерт ко Дню народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
По словам главы округа Эдуарда Малышева, мероприятие принесёт не только яркие эмоции, но и пользу, доказывая, что единство и взаимопомощь могут преодолеть любые трудности.
«Этот концерт станет живым свидетельством нашей национальной сплочённости и уважения к героям СВО. Мы объединяем разные поколения и профессии в творчестве, чтобы вместе выразить поддержку защитникам страны. ДК «Победа» гордится тем, что становится центром, где патриотизм обретает форму через таланты и искренность», – отметила директор дома культуры, депутат Совета депутатов Раменского муниципального округа Ирина Барыбина.
Во время мероприятия будет организован сбор гуманитарной помощи для участников СВО. Пройдут мастер-классы по плетению маскировочных сетей и созданию оберегов, можно будет написать письмо солдату.
В ДК развернут выставку оружия и военной техники, можно будет поупражняться в сборке-разборке автомата Калашникова. А семьи участников спецоперации смогут получить юридическую и социальную консультации.
Мероприятие начнётся в 10:30. Вход будет свободным.