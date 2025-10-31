Жильцы ветхих домов получают ключи от новых квартир в Сергиево-Посадском округе

31 октября 2025, 15:35

оригинал Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.

В Сергиево-Посадском городском округе готовятся к новоселью жильцы аварийных домов. Качество работ вместе с ними оценили окружные депутаты, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





В новостройку на улице Театральной в Краснозаводске из старых домов переедут 600 человек. Для них готово более 260 квартир.

«Об успехах всегда приятно говорить. Конечно, это несомненный успех, когда люди переезжают из аварийного жилья, когда реализуются президентские программы», – сказал депутат Совета Сергиево-Посадского городского округа Тимофей Лагутин.

Фото: пресс-служба администрации Сергиево-Посадского г. о.





«Около 40% новосёлов уже заселились. Управляющая компания помогает им. Есть замечания по регулировке окон, но застройщик всё устранит», – пообещал депутат Совета округа Константин Самсонов.