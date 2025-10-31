Жильцы ветхих домов получают ключи от новых квартир в Сергиево-Посадском округе
В Сергиево-Посадском городском округе готовятся к новоселью жильцы аварийных домов. Качество работ вместе с ними оценили окружные депутаты, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
В новостройку на улице Театральной в Краснозаводске из старых домов переедут 600 человек. Для них готово более 260 квартир.
«Об успехах всегда приятно говорить. Конечно, это несомненный успех, когда люди переезжают из аварийного жилья, когда реализуются президентские программы», – сказал депутат Совета Сергиево-Посадского городского округа Тимофей Лагутин.В процессе заселения – новостройка переменной этажности на улице Владимирской в Сергиевом Посаде. Территория благоустроена, на ней установили детскую и спортивную площадки, оборудовали места для отдыха и парковки.
«Около 40% новосёлов уже заселились. Управляющая компания помогает им. Есть замечания по регулировке окон, но застройщик всё устранит», – пообещал депутат Совета округа Константин Самсонов.В новостройку переедут без малого 330 жильцов аварийных домов на улице Инженерной, в микрорайонах Рабочий, Скобянка, Клементьевка, а также семьи из Краснозаводска, посёлков Мостовик и Сватково, деревни Наугольное.