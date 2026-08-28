Пассажирам подмосковных автобусов напомнили правила перевозки спортинвентаря

28 августа 2026, 11:45

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

О правилах перевозки спортивного инвентаря в автобусах компании «Мострансавто» рассказали в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.





Доски для скейтинга, роликовые коньки и прочий небольшой, а также складной инвентарь можно провозить бесплатно. При этом сумма высоты, длины и ширины предмета не должна превышать 120 сантиметров.





«Снаряжение, размер которого по сумме трёх измерений составляет от 120 до 180 сантиметров, тоже можно взять в автобус, но его провоз нужно оплатить. Цена билета зависит от дальности поездки. В городских автобусах и на пригородных маршрутах на расстояние до 25 километров включительно перевозка инвентаря обойдётся в 75 рублей, на расстояние от 25 до 50 километров — 146 рублей, а более 50 километров — 219 рублей», — говорится в сообщении.