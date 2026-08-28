Подмосковье пригласили на всероссийский конкурс для подростков «История Калининграда в лицах»
Конкурс «История Калининграда в лицах» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его ключевая цель — создание уникального цифрового музея «ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ И ЕДИНСТВА». К участию приглашаются школьники 14-17 лет не только из Калининградской области, но и из всех регионов России, включая Московскую область, а также стран ближнего зарубежья.
Мероприятие приурочено к знаковому юбилею — 80-летию Калининградской области, которое отмечается в 2026 году, объявленном президентом России Годом единства народов. Особый акцент сделали на сохранении памяти о первых переселенцах, которые поднимали регион из руин после Великой Отечественной войны. Для жителей Подмосковья эта тема особенно близка: многие из ваших земляков стояли у истоков послевоенного восстановления самого западного края РФ.
Участникам предлагается выбрать одну из пяти номинаций:
- «Поколение созидателей» — о первых переселенцах 1940–1950-х годов;
- «Я горжусь» — семейные истории, связанные со становлением региона;
- «Портрет на фоне эпохи» — о выдающихся личностях края;
- «Герои Победы» — о подвиге участников Кёнигсбергской операции;
- «Креативное будущее» — взгляд на Калининград завтрашний.
Победителей ждет незабываемая поездка в Калининград на Фестиваль Единства. Организатор полностью берет на себя расходы на проезд, проживание и питание. Кроме того, лауреатов наградят дипломами и памятными подарками, а их работы войдут в постоянную экспозицию виртуальной и реальной выставок. С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на официальном сайте: www.80klgd-gal.ru.