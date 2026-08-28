Подмосковье пригласили на всероссийский конкурс для подростков «История Калининграда в лицах»

28 августа 2026, 11:43

Стартовал всероссийский конкурс для подростков «История Калининграда в лицах»

Фото: istockphoto/Belikart

Конкурс «История Калининграда в лицах» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его ключевая цель — создание уникального цифрового музея «ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ И ЕДИНСТВА». К участию приглашаются школьники 14-17 лет не только из Калининградской области, но и из всех регионов России, включая Московскую область, а также стран ближнего зарубежья.





Мероприятие приурочено к знаковому юбилею — 80-летию Калининградской области, которое отмечается в 2026 году, объявленном президентом России Годом единства народов. Особый акцент сделали на сохранении памяти о первых переселенцах, которые поднимали регион из руин после Великой Отечественной войны. Для жителей Подмосковья эта тема особенно близка: многие из ваших земляков стояли у истоков послевоенного восстановления самого западного края РФ.



Участникам предлагается выбрать одну из пяти номинаций:

