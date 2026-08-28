В Подмосковье подготовили официальные рекомендации по остеклению балконов

28 августа 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Методические рекомендации по остеклению балконов и лоджий написали специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





В рекомендациях учитываются требования Жилищного и Градостроительного кодексов, строительные ГОСТы и нормы пожарной безопасности.





«В документе представлена информация по двум типам остекления — «холодному» и с утеплением. И по каждому из типов есть подробный перечень допустимых для использования материалов, конструкций и строительных решений», — говорится в сообщении.