В Подмосковье подготовили официальные рекомендации по остеклению балконов
Методические рекомендации по остеклению балконов и лоджий написали специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В рекомендациях учитываются требования Жилищного и Градостроительного кодексов, строительные ГОСТы и нормы пожарной безопасности.
«В документе представлена информация по двум типам остекления — «холодному» и с утеплением. И по каждому из типов есть подробный перечень допустимых для использования материалов, конструкций и строительных решений», — говорится в сообщении.Авторы рекомендаций также напоминают о необходимости рассчитывать рост нагрузки на несущую плиту, что особенно актуально для старого жилого фонда.
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