Достижения.рф

В Подмосковье подготовили официальные рекомендации по остеклению балконов

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Методические рекомендации по остеклению балконов и лоджий написали специалисты Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В рекомендациях учитываются требования Жилищного и Градостроительного кодексов, строительные ГОСТы и нормы пожарной безопасности.

«В документе представлена информация по двум типам остекления — «холодному» и с утеплением. И по каждому из типов есть подробный перечень допустимых для использования материалов, конструкций и строительных решений», — говорится в сообщении.
Авторы рекомендаций также напоминают о необходимости рассчитывать рост нагрузки на несущую плиту, что особенно актуально для старого жилого фонда.

Полный текст документа размещён по ссылке.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0