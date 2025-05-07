Пассажирам подмосковных автобусов раздадут 6 тысяч георгиевских лент

Акцию по раздаче георгиевских лент проведут 9 Мая в автобусах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», а также на автовокзалах и автостанциях Подмосковья. Всего планируется раздать 6 тысяч ленточек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.