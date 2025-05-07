Пассажирам подмосковных автобусов раздадут 6 тысяч георгиевских лент

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Акцию по раздаче георгиевских лент проведут 9 Мая в автобусах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», а также на автовокзалах и автостанциях Подмосковья. Всего планируется раздать 6 тысяч ленточек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Акция, организованная совместно с подмосковным отделением «Бессмертного полка России» и АО «Мострансавто», охватит ключевые транспортные узлы региона», — отмечается в сообщении.В праздничные дни пассажиров ждут также поздравления от звёзд театра и кино: они прозвучат на вокзалах и в салонах автобусов. А в Долгопрудном на маршруты выйдут 18 автобусов, борта которых украсят портреты участников Великой Отечественной войны.
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