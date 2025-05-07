Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Губернатор Воробьёв вручил награды в преддверии Дня Победы

Губернатор Воробьёв вручил награды в преддверии Дня Победы

Фото: пресс-служба правительства МО

Фото: пресс-служба правительства МО

Оригинал
Встречу с представителями ветеранских организаций Московской области провёл губернатор региона Андрей Воробьёв, в ходе мероприятия он вручил благодарственные письма и объявил о присвоении почётных званий.
«Наградил тех, кто поддерживает фронтовиков на местах, помогает сохранять память о Великой Отечественной войне и занимается патриотическим воспитанием молодежи. Благодарственные письма получили: Сергей Фролов из Шатуры, Любовь Петрова из Одинцовского округа, Валерий Нечай из Реутова и начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий из Солнечногорска», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.
Он также сообщил, что трём ветеранам Великой Отечественной войны по поручению президента России были присвоены звания «Почетный гражданин Московской области». Этого удостоились Николай Иванович Козлов из Серпухова, Александра Семеновна Алешина из Орехово-Зуева и Александр Григорьевич Золотов из Балашихи.

Читайте также:

Губернатор Воробьёв поздравил около 360 ветеранов с наступающим Юбилеем Победы

На мемориале в Королёве зажгли Вечный огонь

Заявки в проект «Герои Подмосковья» подали 2450 участников спецоперации
#андрей воробьёв
#день победы
#великая отечественная война
#награды
#московская область
#подмосковье
Мошенники выманили у пенсионера из Дмитрова сбережения и заставили продать авто
07 мая 2025, 13:17

Фото: istockphoto.com/JuYochi

72-летний житель Дмитрова стал жертвой телефонных мошенников: из-за них он потерял все свои сбережения, продал машину и влез в долги. Общая сумма ущерба составила более 5 млн рублей. Подробности о происшествии рассказали в прокуратуре Московской области.
«Сначала пенсионеру поступил звонок через мессенджер якобы от сотрудника Энергосбыта. Речь шла о замене электросчётчиков. Пенсионер согласовал со звонившим день прихода мастера и по его запросу продиктовал пришедший на телефон код подтверждения. На этом разговор прекратился», — говорится в сообщении.
Пенсионер заподозрил, что звонок был мошенническим, и злоумышленники выманили у него код доступа к его аккаунту на Госуслугах. Подозрение подтвердило поступившее сообщение о необходимости срочно позвонить по указанному номеру. Пенсионер позвонил, трубку взяла девушка, которая представилась сотрудницей Росфинмониторинга. Она сказала, что мошенники заполучили его паспортные данные, оформили доверенность и попытались взять на него кредит. Их попытка сорвалась, но теперь во избежания хищения пенсионеру нужно перевести все деньги на новый «безопасный счёт». По полученной инструкции пенсионер перевёл 1 миллион 345 тысяч рублей.

Спустя три дня пенсионеру вновь позвонили. На этот раз мошенник представился сотрудником органов безопасности и сказал, что машину пенсионера выставили на продажу. В подтверждение своих слов он прислал договор купли-продажи. И посоветовал для «спасения» имущества как можно скорее самостоятельно продать автомобиль, а деньги вновь зачислить на «безопасный счёт». Пенсионера также убедили оплатить пошлину в 13%, для чего ему пришлось занять миллион рублей у родственников.

В настоящее время по факту мошенничества ведётся расследование.

Прокурор Московской области Сергей Забатурин предупредил, что новые мошеннические схемы появляются каждый день, и важно уметь признаки обмана.

«Неизвестные представляются сотрудниками банков, социальных служб или правоохранительных органов? В разговоре речь заходит о безопасности денежных сбережений или необходимости сообщить личный данные? Клади трубку — ты разговариваешь с мошенником!» — подчеркнул Сергей Забатурин.
Приметы мошенничества перечислил также руководитель Главного управления региональной безопасности Подмосковья в ранге министра Кирилл Карасёв.

«Нужно обращать внимание на следующие моменты: звонок поступает от неизвестного человека, во время разговора вас просят сообщить код из смс, перезвонить по телефону, указанному в сообщении, или перейти по ссылке. Будьте бдительны: когда собеседник требует перечислить сбережения на «безопасный» или «резервный» счёт, а также убеждает продать свое имущество — это точно мошенник», — разъяснил Кирилл Карасёв.
Он добавил, что разговор с мошенником следует немедленно прервать. А если злоумышленники успели причинить ущерб, нужно сразу обращаться в полицию.

Читайте также:

Жителей Воскресенска научили вычислять телефонных мошенников

Подмосковная прокуратура предупредила о мошенничестве с выплатами ко Дню Победы

Кабмин предложил новые меры для борьбы с хищением средств россиян
#мошенники
#мошенничество
#дмитров
#прокуратура
#пенсионер
#гурб
#криминал
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пассажирам подмосковных автобусов раздадут 6 тысяч георгиевских лент
07 мая 2025, 12:40

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Акцию по раздаче георгиевских лент проведут 9 Мая в автобусах подмосковной компании-перевозчика «Мострансавто», а также на автовокзалах и автостанциях Подмосковья. Всего планируется раздать 6 тысяч ленточек, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Акция, организованная совместно с подмосковным отделением «Бессмертного полка России» и АО «Мострансавто», охватит ключевые транспортные узлы региона», — отмечается в сообщении.
В праздничные дни пассажиров ждут также поздравления от звёзд театра и кино: они прозвучат на вокзалах и в салонах автобусов. А в Долгопрудном на маршруты выйдут 18 автобусов, борта которых украсят портреты участников Великой Отечественной войны.

Читайте также:

На подмосковные маршруты вышли автобусы с портретами фронтовиков

Губернатор Воробьёв вручил награды в преддверии Дня Победы

Поисковики Подмосковья в этом году планируют около 300 экспедиций
#минтранс мо
#9 мая
#день победы
#великая отечественная война
#автобусы
#мострансавто
#бессмертный полк
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ступинцы зажгут сотни свечей как знак единства фронта и тыла в военные годы
07 мая 2025, 12:20

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В городском округе Ступино 8 мая проведут патриотическую акцию «Помним подвиг на фронте, помним подвиг в тылу». Мероприятие посвятят 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Акция пройдёт у стелы «Город трудовой доблести» и у Вечного огня в сквере Героя Советского Союза Владимира Полякова. Она должна стать символом единства фронта и тыла в достижении Великой Победы. Это важное событие, когда мы сможем выразить благодарность и уважение тем, кто отстоял Родину», – сказали в пресс-службе.
Центральной частью мероприятия станет церемония зажжения свечей в память о героях, отдавших жизнь за свободу и мирное небо. Огни символизируют неугасающую память.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Мероприятие на улице Горького у стелы «Город трудовой доблести» состоится 8 мая в 20:30. Организаторы приглашают на него всех желающих.

Вечером состоится торжественная передача Ступинскому историко-краеведческому музею «Капсулы Победы» с посланием потомкам. Откроют её в 100-летнюю годовщину Победы.

Читайте также:

На акции «Сад Памяти» ступинцы высадили 80 каштанов в честь 80-летия Победы

Исторический фестиваль «Огненная дуга» собрал в Ступине 200 реконструкторов

В маршрут автопробега по городам-героям вошли восемь округов Подмосковья
#подмосковье
#московская область
#ступино
#день победы
#9 мая
#великая отечественная война
#акция
#волонтеры
#память
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Поисковики Подмосковья в этом году планируют около 300 экспедиций
07 мая 2025, 12:06

Фото: t.me/i_bryntsalov

Подмосковные поисковые объединения в этом году проведут около 300 экспедиций. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, отметив огромный вклад поисковиков в сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
«В Московской области действует 12 поисковых объединений. Это 113 отрядов и более 3 тыс. человек. Наши поисковики возвращают имена героев, восстанавливают связь поколений и сохраняют историческую правду. В прошлом году они провели более 380 экспедиций, 94 из них – на территории региона. На подмосковной земле были найдены и с почестями захоронены останки 207 бойцов. Установлены имена и судьбы восьми защитников Родины», – написал Брынцалов в своём ТГ-канале.
Он также напомнил, что в Московской области реализуются проекты «Битва за Москву», «Судьба Солдата», проводятся уроки мужества. В преддверии Дня Победы спикер Мособлдумы поблагодарил поисковиков Подмосковья за их благородную миссию – оживлять страницы истории и делать всё, чтобы никто не был забыт.

Читайте также:

Участники акции «Услышать Победу» смогут послушать архивные записи до 15 мая

В городе Пушкино возложили цветы к мемориалу «Скорбящая мать»

Подмосковный общественный транспорт украсили к Юбилею Победы
#игорь брынцалов
#мособлдума
#день победы
#праздник
#9 мая
#поисковики
#поисковое движение московской области
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Жителей Воскресенска научили вычислять телефонных мошенников
07 мая 2025, 11:58

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Профилактическую акцию по информированию жителей об основных приёмах телефонных мошенников и способах противодействию им провела сотрудница полиции в городском округе Воскресенск, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В рамках акции «Осторожно — мошенники!» сотрудница полиции рассказала жителям об используемых сейчас злоумышленниками схемах обмана, а также объяснила, как защитить своё имущество от их посягательств и призвала не терять бдительность. Она особенно подчеркнула, что ни в коем случае нельзя никому сообщать свои личные данные», — говорится в сообщении.
Всем участникам акции были также вручены памятки, в которых написан алгоритм действий при общении по телефону с мошенниками.

Читайте также:

Подмосковная прокуратура предупредила о мошенничестве с выплатами ко Дню Победы

Кабмин предложил новые меры для борьбы с хищением средств россиян

В МВД назвали пять предлогов мошенников для выманивания кода от «Госуслуг»
#воскресенск
#мошенники
#мошенничество
#профилактика
#полиция
#мвд московской области
Следите за нашими новостями
в удобном формате