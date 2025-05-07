Губернатор Воробьёв вручил награды в преддверии Дня Победы

Фото: пресс-служба правительства МО
Встречу с представителями ветеранских организаций Московской области провёл губернатор региона Андрей Воробьёв, в ходе мероприятия он вручил благодарственные письма и объявил о присвоении почётных званий.
«Наградил тех, кто поддерживает фронтовиков на местах, помогает сохранять память о Великой Отечественной войне и занимается патриотическим воспитанием молодежи. Благодарственные письма получили: Сергей Фролов из Шатуры, Любовь Петрова из Одинцовского округа, Валерий Нечай из Реутова и начальник Московского областного госпиталя для ветеранов войн Сергей Яроцкий из Солнечногорска», — написал Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.Он также сообщил, что трём ветеранам Великой Отечественной войны по поручению президента России были присвоены звания «Почетный гражданин Московской области». Этого удостоились Николай Иванович Козлов из Серпухова, Александра Семеновна Алешина из Орехово-Зуева и Александр Григорьевич Золотов из Балашихи.
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